Omen – L’origine del presagio: la spiegazione del finale del film

Omen – L’origine del presagio (qui la recensione) è l’ultimo sequel di una longeva saga horror, che segue l’esempio di altre serie come Halloween o L’esorcista, che hanno ricevuto rivisitazioni e ampliamenti moderni. Diretto da Arkasha Stevenson, il film del 2024 è direttamente collegato alla serie e funge da prequel dell’originale The Omen. Il finale, inoltre, conduce direttamente agli eventi del primo film della serie e funge da spiegazione inaspettata dei genitori naturali di Damien Thorn.

Nel farlo, Omen – L’origine del presagio apporta silenziosamente molte modifiche alla tradizione stabilita nel film originale del 1976. Ciò include il retconning della madre di Damien e delle circostanze della sua nascita, oltre all’introduzione di una nuova svolta sotto forma di una sorella gemella. Il film rivela anche gradualmente il sorprendente gruppo che sta dietro agli eventi della serie e il motivo per cui hanno lavorato per creare l’Anticristo. Ecco allora i colpi di scena più importanti nel finale di Omen – L’origine del presagio e come hanno preparato il terreno per ulteriori sequel nella serie.

Margaret dà alla luce Damien (e sua sorella) nel finale

Il finale di Omen – L’origine del presagio rivela che Margaret è sempre stata la madre designata dell’Anticristo, portando al culmine del film in cui dà alla luce Damien e sua sorella gemella. Per gran parte del film, Margaret e padre Brennan lavorano partendo dal presupposto che Carlita sia destinata a diventare la madre dell’Anticristo. Margaret che vede il Marchio della Bestia sul palato sembra confermare questa teoria. Tuttavia, le loro indagini rivelano che Margaret è una figlia di Satana ed è il vero obiettivo del piano per dare alla luce l’Anticristo.

Cosa ha detto Nell Tiger Free sul finale e sul futuro di Margaret

Le rivelazioni che arrivano alla fine di Omen – L’origine del presagio mettono in discussione l’intera vita di Margaret (e gran parte della trama del film), comprese le visioni che ha avuto da bambina e l’affetto di lunga data del cardinale Lawrence per lei. Margaret finisce per partorire piuttosto improvvisamente nel film, dando alla luce due gemelli. Il maschio viene annunciato come l’Anticristo, poiché i precedenti tentativi di generarlo erano tutti falliti. Alla fine, la cospirazione porta via il neonato Damien e lascia morire Margaret ferita e la sua bambina. Questo spiega perché non sono mai stati menzionati nel film originale.

“Penso che quello che hanno fatto alla fine sia molto intelligente, con il colpo di scena finale, e credo che apra la porta a molte altre possibilità per la storia, come ad esempio dove potrebbero andare queste altre due persone e la loro storia potrebbe essere parallela agli eventi di The Omen”, ha detto l’attrice Nell Tiger Free. Tuttavia, il loro destino non è ancora segnato. Sia Margaret che sua figlia sopravvivono alla fine del film, nascondendosi dal resto del mondo. Durante un’intervista con Radio Times, Tiger Free ha rivelato che le piacerebbe tornare a interpretare il personaggio in storie future, in cui si esplora ciò che è successo a Margaret e sua figlia durante gli eventi dei film originali.

Chi ha messo incinta Margaret?

Prima di assumersi le responsabilità previste come suora, Margaret viene portata fuori dalla sua presunta amica Luz per una serata in città. Mentre è fuori, flirta con un uomo di nome Paolo e beve troppo, finendo per svenire e dimenticare gran parte della serata. Inizialmente, Luz minimizza l’evento e convince Margaret che è stata solo una serata divertente. In realtà, Paolo e Luz facevano parte della cospirazione per mettere incinta Margaret con l’Anticristo e hanno fatto la loro parte nell’attirare Margaret nella cospirazione.

Dopo essersi ubriacata mentre era fuori con Luz e Paolo in discoteca, Margaret è stata catturata dalla cospirazione e messa incinta con la forza da un demone dall’aspetto di uno sciacallo. Questo demone si rivela in seguito essere anche il padre di Margaret, rendendola capace di portare a termine la gravidanza dell’Anticristo. Questo finisce per essere il vero scopo della cospirazione nascosta all’interno di una sottosezione della Chiesa cattolica che, come viene rivelato alla fine di The First Omen, ha manipolato Margaret fin dall’inizio.

Il passato di Margaret e il ruolo della Chiesa nella creazione dell’Anticristo

Come Carlita e i suoi figli, Margaret è nata il 6 giugno alle 6:00 del mattino, data considerata nell’universo narrativo della serie The Omen come un segno del diavolo. Il primo Omen rivela che il diavolo aveva tentato di generare un erede mortale, ma continuava a fallire nel produrre l’Anticristo. Invece, l’idea divenne quella di costringere uno degli altri figli del diavolo, come Margaret o Carlita, ad accoppiarsi con il diavolo, che avrebbe poi potuto generare l’Anticristo. È una svolta oscura e terrificante degli eventi e spiega molto del misterioso passato di Margaret come orfana cresciuta dalla Chiesa.

Uno dei colpi di scena più grandi nel finale di Omen – L’origine del presagio è la motivazione dietro la nascita di Damien. Si scopre che esiste una fazione segreta della Chiesa cattolica che, temendo il proprio potere in declino nel mondo, decide di aiutare Satana nella sua missione. La loro intenzione è quella di organizzare l’ascesa dell’Anticristo come mezzo per terrorizzare il pubblico, che potrebbe poi spingerlo a tornare alla Chiesa. Suor Silvia, Luz Valez e il cardinale Lawrence fanno tutti parte di questa cospirazione. È una svolta terrificante, con i loro piani vanificati dagli altri film della serie.

Come il finale di Omen – L’origine del presagio si collega al film originale

Omen – L’origine del presagio è un prequel diretto degli eventi di The Omen, che funge da storia delle origini di come Damien è stato concepito e nato. Questo collegamento con il classico horror del 1976 è rafforzato nelle scene finali del nuovo film. Dopo aver lasciato Margaret e sua figlia a morire in un incendio che serve anche a coprire le loro tracce, la cospirazione segreta dietro la nascita di Damien porta rapidamente il bambino in un ospedale vicino. Lì, organizzano di darlo alla famiglia Thorn dopo che un “tragico incidente” ha causato la morte del loro figlio neonato.

Lungo il percorso, esaminano una cartella contenente informazioni sulla famiglia Thorn. Questo permette al pubblico di dare una rapida occhiata a una foto di Robert Thorn, un ambasciatore che intendono usare come mezzo per dare a Damien una vita privilegiata e potente. Robert è stato interpretato da Gregory Peck in The Omen ed è stato il protagonista centrale del film. In particolare, Robert e Margaret condividono una caduta tematica nel finale di Omen – L’origine del presagio, poiché entrambi hanno una breve possibilità di uccidere Damien nei rispettivi climax, ma non riescono a farlo prima di essere sconfitti.

Come The First Omen stravolge l’origine di Damien

Sebbene Omen – L’origine del presagio finisca con un collegamento diretto a The Omen, stravolge anche deliberatamente la tradizione della serie. La nascita di Damien è mostrata in questo nuovo film. Rapidamente ingravidata dal diavolo e giunta a termine in modo innaturalmente rapido, Margaret viene sottoposta a un’operazione di taglio cesareo che porta alla nascita di Damien. In The Omen, invece, era stato suggerito che la madre di Damien fosse in realtà uno sciacallo. Questo ha portato a una delle rivelazioni più terrificanti del film originale, in cui Robert e il suo alleato Keith hanno scoperto lo scheletro dello sciacallo (insieme allo scheletro del vero figlio di Robert, ucciso per fare spazio a Damien).

La presenza di Margaret mette in discussione tutto ciò, anche se la sua fuga dalla chiesa in fiamme alla fine del film insieme a Carlita include l’immagine di uno sciacallo in fiamme che urla tra le fiamme. C’è anche l’esistenza della figlia di Margaret e della sorella gemella di Damien. Nei film originali di The Omen, non c’era alcuna indicazione che Damien avesse legami di sangue. La sorella di Damien potrebbe teoricamente possedere poteri simili a quelli del fratello, o potrebbe persino essere una sorta di contraltare a Damien. È un’idea interessante che potrebbe giustificare un’ulteriore espansione del franchise.

Il finale di Omen – L’origine del presagio prepara il terreno per un sequel

I momenti finali di Omen – L’origine del presagio preparano il terreno per una potenziale espansione del franchise. Sebbene Margaret sia ferita e lasciata morire dalla cospirazione per dare alla luce l’Anticristo, lei e sua figlia vengono salvate dall’intervento di Carlita. Insieme, le due si nascondono. I momenti finali si svolgono anni dopo, probabilmente nello stesso arco di tempo della trama di The Omen, data l’età della figlia di Margaret. Padre Brennan riesce a localizzarle e avverte Margeret che la sua sopravvivenza è stata scoperta dalla cospirazione.

Brennan prevede che presto verranno a cercarle, preparando il terreno per un potenziale seguito in cui Margaret, Carlita e la figlia di Margaret sono costrette a fuggire. Questo potrebbe essere un interessante spunto da esplorare in altri film, magari approfondendo le capacità soprannaturali della figlia di Margaret. Damien, in The Omen e nei sequel successivi, dimostra di possedere poteri demoniaci unici. Sarebbe anche interessante approfondire la cospirazione all’interno della Chiesa cattolica, esplorando fino a dove si estende la loro influenza e come sono andati a finire i loro sforzi per controllare Damien negli anni successivi.

Il vero significato del finale di Omen – L’origine del presagio

Omen – L’origine del presagio è in definitiva una tragica storia horror, in cui i cattivi dietro al complotto ottengono tutto ciò che desideravano. Il tema centrale del film è l’orrore crescente di Margaret di fronte alle misure estreme che istituzioni come la Chiesa sono disposte a prendere per mantenere il potere. All’inizio del film, il cardinale Lawrence esprime la sua frustrazione per il fatto che le giovani generazioni si allontanano dalla Chiesa, cosa che in seguito si rivela essere un aspetto centrale della sua motivazione ad aiutare la nascita dell’Anticristo. Margaret è stata costretta a entrare nel loro sistema e condizionata in modo tale da renderla un bersaglio perfetto per la loro cospirazione.

È solo quando Margaret inizia a ribellarsi e a pensare con la propria testa che mette in pericolo i loro piani e riesce a lottare per se stessa. Anche se è troppo tardi per fermarli, gli sforzi di Margaret per liberarsi dal loro controllo finiscono per aiutare Carlita a trovare una ragione per resistere all’influenza della Chiesa corrotta e, a sua volta, a salvare Margaret nel momento culminante del film. Sebbene Omen – L’origine del presagio possa concludersi con una nota cupa, il rifiuto di Margaret e Carlita di cedere all’autorità offre ai personaggi un futuro più luminoso in cui possono godere di libertà e felicità (almeno fino a quando quell’autorità non riuscirà a dar loro la caccia).