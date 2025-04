Heartstopper: la quarta stagione sarà un film a conclusione della serie

Finalmente ci sono novità per i fan di Heartstopper che hanno pazientemente atteso per oltre sei mesi di conoscere il destino della loro serie. Potrebbe non essere esattamente quello che speravano (la quarta stagione), ma è comunque una buona notizia: altre puntate di Heartstopper sono in arrivo e la storia di Nick e Charlie avrà una conclusione degna.

Netflix ha dato il via libera a un film di Heartstopper, interpretato e prodotto esecutivamente dai protagonisti della serie Joe Locke e Kit Connor e diretto da Wash Westmoreland (Still Alice, Colette), che fungerà da finale di serie. L’annuncio è stato fatto in occasione del terzo anniversario della première di Heartstopper, il 22 aprile 2020.

La creatrice di Heartstopper, Alice Oseman, sui cui graphic novel si basa la serie romantica di formazione, torna come sceneggiatrice del lungometraggio, che trarrà spunto dal sesto e ultimo volume della graphic novel. (La prima stagione copriva i volumi 1-2, la seconda stagione era basata sul volume 3 e la quarta stagione seguiva i volumi 4 e 5.)

Non c’è ancora una data di pubblicazione per il volume 6, che è ancora in fase di scrittura. Oseman ha indicato che idealmente, l’ultimo libro dovrebbe uscire prima della conclusione della serie TV.

Joe Locke e Kit Connor torneranno nel film di Heartstopper

Nel finale di Heartsopper, Nick (Connor) e Charlie (Locke) sono inseparabili, ma con Nick che si prepara a partire per l’università e Charlie che trova una nuova indipendenza a scuola, la realtà di una relazione a distanza inizia a pesare su di loro. I dubbi prendono piede e la loro relazione si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre. Nel frattempo, anche i loro amici stanno affrontando gli alti e bassi dell’amore e dell’amicizia, affrontando le agrodolci sfide della crescita e del cambiamento. I primi amori possono davvero durare per sempre?

Westmoreland, che vanta una vasta esperienza nel cinema, succede a Euros Lyn, che ha diretto le prime due stagioni di Heartstopper, e ad Andy Newbery, che ha diretto la terza stagione. Locke e Connor si uniscono ai produttori esecutivi del film, insieme a Oseman, Lyn, Patrick Walters, Iain Canning ed Emile Sherman, che hanno tutti ricoperto il ruolo di produttori esecutivi nelle prime tre stagioni. See-Saw Films torna come casa di produzione. Le riprese dovrebbero iniziare nell’estate del 2025.

Un finale di serie cinematografica non è una novità: nel 2017, Netflix ha commissionato un film su Sense8 in seguito alle reazioni negative dei fan quando la piattaforma di streaming ha cancellato la serie fantascientifica dei Wachowski dopo due stagioni con un finale in sospeso. Tra le altre serie a cui le reti hanno dato una conclusione cinematografica ci sono Timeless (NBC), CSI (CBS) e Deadwood (HBO).