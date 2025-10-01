HomeCinema News2025

Highlander: Jeremy Irons si unisce al cast del film

Di Gianmaria Cataldo

-

Highlander hency cavill

Il remake di Highlander con Henry Cavill vede nel ruolo del cattivo secondario un attore premio Oscar che, come Cavill, è apparso nella DCU. Come precedentemente riportato, Dave Bautista è stato scelto per interpretare il cattivo principale Kurgan, interpretato da Clancy Brown nell’originale. Come riportato da The Hollywood Reporter, il già ricco cast di Highlander avrebbe però appena aggiunto un altro pezzo importante, assicurandosi il premio Oscar ed ex star della DCU Jeremy Irons nel ruolo del leader dei Watchers, un ordine segreto incaricato di tenere d’occhio Cavill e i suoi compagni immortali.

Cosa sappiamo di Highlander

Il nuovo film Highlander è il remake di un fantasy d’azione del 1986 su guerrieri immortali, con l’attore Henry Cavill di L’Uomo d’Acciaio e The Witcher nel ruolo principale. La regia è affidata a Chad Stahelski, già regista della serie John Wick. Il resto del cast è poi composto da Russell Crowe nel ruolo del mentore originariamente interpretato da Sean Connery nel classico del 1986, Djimon HounsouDrew McIntyreDave Bautista Marisa Abela.

Christopher Lambert e Sean Connery hanno recitato nel film originale Highlander nel lontano 1986. La storia ricca di azione di esseri immortali impegnati in un combattimento eterno ha dato vita a un franchise che comprendeva quattro sequel, un film per la TV, due serie live-action e una serie animata. Sebbene il film originale e i suoi sequel sempre più ridicoli siano ormai entrati a pieno titolo nella categoria dei cult classici, Highlander è stato ritenuto un IP sufficientemente prezioso da giustificare un remake, con Cavill nel ruolo interpretato quasi 40 anni fa da Lambert.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
