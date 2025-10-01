Predator: Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare nel franchise

Il ritorno di Arnold Schwarzenegger nella saga di Predator riceve un intrigante aggiornamento dal regista di Prey, Dan Trachtenberg. Schwarzenegger, come noto, ha contribuito in modo determinante alla nascita della saga con il suo ruolo di Dutch nel film originale del 1987 diretto da John McTiernan.

Da allora Schwarzenegger non ha più ripreso il ruolo in carne e ossa, ma il personaggio ha fatto un cameo come corpo congelato in Predator: Killer of Killers (2025) accanto a Naru di Prey (2022). Mentre Trachtenberg si prepara ora per l’uscita di Predator: Badlands a novembre, rimangono alcune domande su come Dutch potrebbe influire sul futuro del franchise.

Durante una recente intervista con Empire (via ComicBook.com), Trachtenberg ha rivelato che la comparsa di Dutch in Killer of Killers potrebbe essere solo l’inizio. Il regista spiega che lui e Schwarzenegger hanno parlato del futuro di quel personaggio nella serie, con alcune interessanti possibilità narrative ora aperte. Ecco il commento di Trachtenberg:

“Ho incontrato Arnold e mi ha detto: ‘Penseresti che la frase che mi urlano di più sia ‘Tornerò’, ma in realtà è ”Raggiungi l’elicottero!”. Quindi è ben consapevole della longevità della serie. Era entusiasta di parlare di cos’altro potremmo fare. Perché ora ci sono molte più storie da raccontare: si potrebbe raccontare come [Dutch e Naru] sono stati catturati o cosa succede quando vengono scongelati. Ci sono molte possibilità“.

Cosa significa questo per il franchise di Predator

Le recensioni di Predator: Killer of Killers sono state entusiastiche, e attualmente è il film del franchise con la valutazione più alta su Rotten Tomatoes, con il 95%, superando di poco il 94% di Prey. Il film è stato anche un successo di audience su Hulu. Anche se non è stato annunciato formalmente alcun sequel, sicuramente non è da escludere.

Il commento di Trachtenberg suggerisce che un seguito di Killer of Killers potrebbe essere l’occasione per il pubblico di rivedere Dutch. Ciò significa, ovviamente, che Arnold Schwarzenegger non riprenderebbe il suo ruolo in un film live-action, ma si limiterebbe a prestare la sua voce. Tuttavia, un ritorno solo vocale potrebbe aiutare a spianare la strada per un ritorno live-action in futuro.

Quest’ultima anticipazione sul futuro del franchise di Predator riguarda anche il futuro di Naru. Il personaggio interpretato da Amber Midthunder ha fatto scalpore nell’acclamato prequel del 2022, e Prey 2 è ancora in fase di sviluppo. Naru, quindi, potrebbe tornare non solo nel suo film live-action, ma anche in un sequel di Killer of Killers al fianco di Dutch, che fungerebbe da crossover dell’universo di Predator.

Nonostante i commenti di Trachtenberg, non è stato ancora reso pubblico alcun piano concreto su ciò che seguirà immediatamente Predator: Badlands. Ciò su cui il regista sceglierà di concentrarsi in seguito potrebbe essere determinato dall’accoglienza critica e commerciale di Badlands.