Odissea: Matt Damon rivela la “richiesta non negoziabile” di Christopher Nolan

Matt Damon è il protagonista dell’impressionante cast di Odissea nel ruolo di Odisseo, e l’attore rivela ora che Christopher Nolan aveva una richiesta non negoziabile riguardo al suo aspetto. In un’intervista a Empire, Damon ha infatti detto che Nolan era irremovibile sul fatto che dovesse sfoggiare una barba vera per interpretare il protagonista. “Vuole che sia tutto reale”, dice l’attore di Nolan. Damon ricorda però di essere stato un po’ preoccupato riguardo alla sua capacità di farsi crescere una barba adatta al ruolo.

“Non avevo mai provato a farmi crescere una barba così lunga. Insomma, ci sono almeno 100 cose che mi impedirebbero di farmi crescere la barba così lunga, a cominciare dai miei figli”. Damon inizialmente ha suggerito di indossare una barba finta per il ruolo, ma Nolan ha subito posto il veto. Secondo il regista, non c’è nulla che possa sostituire i capelli veri quando si tratta del suo approccio pratico alla realizzazione di un film.

“Non sono un grande fan delle parrucche e delle barbe finte. Vuoi la fisicità dei capelli veri, in modo da poter mettere un tubo antincendio sul ragazzo e fare tutte le cose che gli chiediamo di fare”, ha spiegato il regista. La richiesta di Nolan che i suoi attori non indossino parrucche e barbe finte è in linea con il suo approccio generale alla realizzazione dei film.

Non è un segreto che il regista sia appassionato di effetti pratici e di riprese dal vivo. È famoso per aver fatto schiantare un vero Boeing 747 contro un edificio per Tenet (2020) invece di usare la CGI. Inoltre, Odissea è stato girato interamente in IMAX, una novità assoluta per Nolan e per il cinema in generale. È possibile che le parrucche e le barbe finte risaltino maggiormente nell’immagine di formato più grande creata dall’IMAX.

La barba di Damon per il film è stata rivelata ufficialmente per la prima volta nell’immagine di debutto di Odissea, ma era in gran parte coperta da un casco. È stato nelle numerose immagini dal set trapelate che sono seguite che il suo look è stato svelato più completamente. Un breve teaser è stato proiettato in sala prima di Jurassic World – La rinascita, ma non è ancora stato pubblicato online. Non resta dunque che attendere di vedere nuove immagini del film, oltre quelle recentemente pubblicate.

LEGGI ANCHE: Odissea: il primo trailer trapelato on-line. Ecco una descrizione

Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan

Il film vanta un ricco cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins. Per quanto riguarda la trama, questa segue Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione descrive i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le sirene e la maga Circe, culminando nel suo tanto atteso ricongiungimento con la moglie Penelope.

Ad oggi sappiamo unicamente che Matt Damon interpreta Odisseo, mentre Tom Holland è suo figlio Telemaco e Charlize Theron è la Maga Circe. L’identità dei personaggi degli altri interpreti è ad oggi segreta. Sappiamo inoltre che Nolan ha girato il film interamente in formato IMAX, avvalendosi di nuove tecnologie realizzate appositamente per Odissea. Il regista ha inoltre limitato quanto più possibile l’uso di CGI, con l’obiettivo di ricreare quanto più possibile in modo pratico l’epico mondo descritto da Omero con il suo poema epico.

Odissea sarà distribuito al cinema da Universal Pictures dal 16 luglio 2026.