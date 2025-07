I Fantastici Quattro: Gli Inizi, facciamo un tour nel Baxter Building!

I Marvel Studios hanno iniziato ad alzare la posta in gioco con la campagna marketing di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e il Baxter Building è appena stato messo in vendita su Zillow (un’azienda statunitense che gestisce un’importante piattaforma online per il mercato immobiliare)!

Con 4 camere da letto e 4 bagni, la proprietà di circa 415 metri quadrati (4.444 piedi quadrati) è in vendita per la strabiliante cifra di 4.444.444 dollari. Oltre a offrire uno sguardo più da vicino agli straordinari set costruiti per il film, l’annuncio rivela anche un nuovo aspetto del Baxter Building in questa realtà parallela, con lo skyline di New York, l’Excelsior Launch Pad e tutto il resto (qui il video).

Ecco la descrizione ufficiale della casa della Prima Famiglia Marvel:

Questa straordinaria residenza fonde un design senza tempo con le ultime innovazioni di ReedTech. I residenti godono di uno spazio abitativo adattabile che può adattarsi alle loro esigenze. Possono “accendere il fuoco!” con il barbecue interno della cucina high-tech e ricevere aiuto immediato in casa dal loro assistente robotico H.E.R.B.I.E. Godetevi viste mozzafiato sulla città, inclusa la rampa di lancio dove i Fantastici Quattro si preparano per la loro prossima missione cosmica. Potreste persino vedere la Torcia Umana illuminare il cielo! Le residenze costituiscono solo una parte del Baxter Building. Laboratori e officine all’avanguardia si estendono su più piani, offrendo a Reed Richards e al suo team lo spazio necessario per sperimentare innovazioni pionieristiche nel campo della robotica, dell’aeronautica e oltre. Alla base dell’edificio si trova il quartier generale della Future Foundation, dove i Fantastici Quattro, in particolare l’impareggiabile diplomatica Sue Storm, promuovono una nuova era audace. La loro missione: fornire energia pulita e promuovere il progresso scientifico in tutto il mondo.

Il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è stato oggi a Parigi, in Francia, per promuovere il film. Nel comunicato stampa diffuso da Disney/Marvel Studios, il nome di John Malkovich è nuovamente incluso insieme al resto del cast. Il suo nome è stato assente da altri recenti spot pubblicitari (e persino da spot televisivi), il che ha portato a ipotizzare che il suo ruolo di Red Ghost fosse stato tagliato dopo proiezioni di prova. Ora, possiamo presumibilmente attribuirlo a un errore o al fatto che il suo ruolo fosse così marginale da non meritare di essere menzionato.

L’attore è apparso brevemente nel teaser, ma come il resto del cast di supporto, non è stato certamente al centro dell’attenzione del marketing.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.