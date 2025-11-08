La sostituzione delle Gemme dell’Infinito nell’MCU è stata rivelata in I Fantastici Quattro: Gli Inizi

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (la nostra recensione) include alcuni importanti sviluppi per il prossimo film degli Avengers, tra cui la rivelazione del sostituto delle Gemme dell’Infinito. L’MCU ha faticato a ritrovare lo stesso livello di successo che aveva prima di Avengers: Endgame, in parte perché la saga del Multiverso non ha avuto una trama forte che tenesse insieme i vari elementi.

Un modo in cui la saga dell’Infinito ha collegato tutte le sue storie è stato attraverso le Gemme dell’Infinito. Le Gemme fungevano da MacGuffin della Saga, un espediente narrativo che faceva avanzare la trama, creando motivazioni e conflitti per molti personaggi. Ogni Gemma è stata anticipata in diversi film prima che Thanos alla fine arrivasse a raccoglierle tutte in Avengers: Infinity War.

Dopo che le Gemme sono scomparse dalla trama, l’MCU non le ha sostituite con un nuovo tassello che collegasse tutti i punti, ma questo è cambiato dopo Gli Inizi. Il film introduce il figlio di Sue Storm e Reed Richards, Franklin Richards, che potrebbe essere la vera chiave della prossima battaglia multiversale.

Franklin Richards è il nuovo MacGuffin dell’MCU

Franklin era già il MacGuffin di Gli Inizi. Mentre la trama principale era quella dei Fantastici Quattro che combattevano Galactus per impedire che divorasse il loro pianeta, il potente neonato era la motivazione principale dietro la missione del divoratore di pianeti. Come afferma Galactus, Franklin “possiede il Potere Cosmico” e avrebbe potuto sostituire il Divoratore di Mondi sul suo trono.

Nei fumetti Marvel, il figlio di Reed e Sue è uno dei personaggi più potenti dell’universo. Le sue abilità includono la creazione di universi, la distorsione della realtà e la telepatia. È anche in grado di resuscitare le persone, come dimostra quando salva sua madre dopo la battaglia culminante del film.

Nella scena post-crediti del film, Victor Von Doom fa visita a Franklin, togliendosi la maschera per permettergli di esaminare il suo volto. Data la sua brama di potere, Victor è probabilmente molto interessato a utilizzare il potere di Franklin per i suoi scopi malvagi. I suoi piani non saranno rivelati fino a Doomsday, ma ci sono speculazioni sul motivo per cui Doom è interessato al figlio di Sue e Reed.

Doomsday getterà le basi per Secret Wars del 2027, il che significa che Doom potrebbe costruire il suo Battleworld, un mondo devastato dalla guerra e governato dall’Imperatore Dio Doom. Poiché i Beyonders non sono stati introdotti nell’MCU, lo scienziato malvagio potrebbe usare le abilità di Franklin di alterare la realtà per dare vita a Battleworld.

Franklin potrebbe anche possedere la capacità di aprire la porta al multiverso, consentendo a Doom di viaggiare verso la Terra-616. La scena post-crediti di Thunderbolts* ha anticipato l’arrivo dei Fantastici Quattro nella linea temporale principale, ma potrebbe trattarsi di un depistaggio. Potrebbero essere Doom e Franklin sulla nave, in viaggio attraverso il multiverso.

Tuttavia, la scena post-crediti di The Fantastic Four ha confermato che c’è un grande interesse per Franklin. Potrebbe essere lui a collegare le diverse fazioni di eroi, mentre gli Avengers, gli X-Men e i Fantastici Quattro lottano per il controllo dei poteri di Franklin. Mentre le Gemme dell’Infinito hanno permesso a Thanos di esercitare il potere sull’universo, Franklin potrebbe essere la chiave per controllare il multiverso.