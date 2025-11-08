Franklin Richards: la spiegazione dei poteri sconvolgenti per il futuro dell’MCU

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (la nostra recensione) ha presentato il personaggio più potente dell’MCU, Franklin Richards, i cui poteri sono quasi secondi a nessuno nei fumetti Marvel. Il neonato è stato centrale nella trama di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che si concentra sulle dinamiche familiari della squadra titolare, e probabilmente avrà un ruolo importante nei futuri capitoli dell’MCU.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi si apre con Sue Storm e Reed Richards che scoprono che Sue è incinta di Franklin, che diventa rapidamente il punto focale del film. Poco dopo, anche il malvagio cosmico simile a un dio di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Galactus, riconosce il potere latente di Franklin e offre di risparmiare la loro Terra, la Terra-838, in cambio di Franklin.

Franklin continua a svolgere un ruolo fondamentale verso la fine di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, preparando il suo futuro nell’MCU come uno dei personaggi più importanti della serie. Nonostante abbia solo quattro anni al suo debutto nell’MCU, questi momenti da soli prefigurano la portata dell’impatto che Franklin avrà sulla fine della saga del Multiverso.

I poteri di Franklin Richards nell’MCU spiegati

Franklin Richards può alterare la realtà stessa

Franklin Richards sembra vantare poteri impressionanti anche prima della sua nascita in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Sebbene i meticolosi test di Reed Richards sul suo bambino non ancora nato non rivelino anomalie degne di nota, Galactus contraddice questa affermazione nel loro primo incontro, sostenendo che Franklin Richards non solo possiede il Potere Cosmico, ma che “nasconde la sua natura” ai suoi genitori.

Tutti i poteri che Franklin dimostra in The Fantastic Four: First Steps corrispondono ai suoi immensi poteri nei fumetti Marvel, dove è descritto come uno dei mutanti più potenti esistenti.

Al momento non è chiaro se si tratti di una decisione consapevole del nascituro Franklin, ma ciò suggerisce che il Franklin dell’MCU condivida un potere potente con la sua controparte dei fumetti. Vale a dire, la capacità di plasmare la realtà stessa.

Tuttavia, mesi dopo la nascita di Franklin nelle vicinanze di una stella di neutroni, i poteri del bambino non riescono a proteggerlo da Galactus, lasciando ai Fantastici Quattro il compito di strapparlo dalle grinfie del cattivo. Questo sforzo per trattenere Galactus prosciuga la forza vitale di Sue Storm, uccidendola.

Questo porta all’impresa più impressionante di Franklin fino a quel momento: resuscitare sua madre con un tocco. Un bagliore viola emana dalle sue mani e dagli occhi di Sue Storm quando questi si aprono, dimostrando che la versione MCU di Franklin Richards può resuscitare i morti anche da bambino.

Tutti i poteri che Franklin dimostra in I Fantastici Quattro: Gli Inizi corrispondono ai suoi immensi poteri nei fumetti Marvel, dove è descritto come uno dei mutanti più potenti esistenti. In parole povere, Franklin può modellare la realtà a suo piacimento, fino al punto di creare interi universi tascabili e, con un piccolo aiuto in più, multiversi. Altri poteri includono:

Telepatia

Telecinesi

Teletrasporto

Esplosioni di energia

Precognizione

Proiezione astrale

Volo

La capacità di Franklin di alterare la realtà lo ha portato persino a resuscitare Galactus in un punto dei fumetti Marvel, anche se con l’aiuto di sua sorella Valeria. Con Franklin dell’MCU che sfida la permanenza della morte nella sua prima apparizione, sembra che si stia stabilendo che Franklin dell’MCU sarà potente quanto la sua controparte dei fumetti.

La storia di Franklin Richards nei fumetti Marvel spiegata

Franklin Richards è stato introdotto nel 1968

Nei fumetti Marvel, la nascita di Franklin Benjamin Richards è stata travagliata quanto quella della sua controparte live-action, sebbene in circostanze nettamente diverse. Poco prima della sua nascita, mentre Silver Surfer minaccia la sicurezza di Franklin nell’MCU, le cellule ematiche instabili e dotate di superpoteri di Sue minacciano la vita di entrambi in Fantastic Four Annual #6, pubblicato nel 1968.

Come la sua controparte live-action, le incredibili abilità di Franklin si manifestano presto nella sua vita.

Per stabilizzare le cellule del sangue di Sue Storm, Reed Richards e i restanti membri dei Fantastici Quattro sequestrano la Cosmic Control Rod ad Annihilus, un altro dei cattivi più iconici della Marvel Comics. Reed usa quindi l’energia di questo iconico artefatto per stabilizzare le cellule del sangue di Sue, contribuendo alla nascita di un bambino sano, Franklin.

Fantastic Four Annual #6 è anche la prima apparizione di Annihilus nei fumetti Marvel.

Come nella versione live-action, le incredibili abilità di Franklin si manifestano fin dalla sua infanzia. Tuttavia, inizialmente si manifestano in modo diverso dal potere della resurrezione, con Franklin che a un certo punto decide persino di diventare adulto. Tuttavia, non passa molto tempo prima che Franklin inizi a compiere imprese come la creazione di un universo tascabile dal suo letto da bambino.

CorrelatiThe Fantastic Four: First Steps Recensione – L’ultimo film dell’MCU mi ha conquistato, ma manca ancora quella classica magia MarvelThe Fantastic Four: First Steps è il ritorno alle origini dell’MCU: un solido film di supereroi, basato sul cuore, ma con poca appariscenza.13Di Molly Freeman22 luglio 2025

Questo è insolito per la maggior parte degli altri mutanti, i cui geni X si risvegliano in genere intorno alla pubertà. Ciò dimostra il potere innato di Franklin nei fumetti Marvel, in cui è destinato a diventare il prossimo Divoratore di Mondi, come Galactus, nel Nono Cosmo. Questo destino è anche predetto da Galactus in I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Cosa riserva il futuro a Franklin Richards nell’MCU?

Franklin Richards potrebbe avere un ruolo fondamentale in Avengers: Secret Wars

Dato che Franklin Richards dell’MCU sembra essere abbastanza fedele ai fumetti in termini di potere, è lecito supporre che seguirà una traiettoria narrativa simile a quella di Franklin Richards dei fumetti Marvel. La vicinanza di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars offre un’indicazione più chiara di come si svolgerà la trama.

In ogni caso, il debutto di Franklin Richards avrà sicuramente un enorme effetto a catena nei prossimi film dell’MCU.

I Fantastici Quattro e Franklin Richards hanno un ruolo fondamentale nei fumetti Secret Wars del 2015. Sebbene i poteri di Franklin non siano sufficienti a scongiurare il collasso del multiverso, un evento che probabilmente si verificherà in Avengers: Doomsday, egli è fondamentale nel rimodellare quello nuovo, soprannominato Ottavo Cosmo, alla fine dei fumetti Secret Wars.

Dato che l’MCU ha introdotto Franklin Richards come il personaggio più potente in questo particolare momento, Franklin potrebbe svolgere un ruolo simile, se non identico, in Avengers: Secret Wars​​. Ora che il reboot dell’MCU post-Avengers: Secret Wars è stato confermato dallo stesso Kevin Feige, la teoria prevalente suggerisce che l’MCU adatterà questa rinascita multiversale.

Resta da vedere se Franklin manterrà i suoi poteri divini in un MCU riavviato. Nei fumetti Marvel, ad esempio, Franklin Richards sopprime i suoi poteri, una mossa che la Marvel Studios potrebbe voler replicare per evitare un incredibile squilibrio di potere nei futuri capitoli dell’MCU.

In ogni caso, il debutto di Franklin Richards avrà sicuramente un enorme effetto a catena nei prossimi film dell’MCU. Questa idea è supportata dal fatto che I Fantastici Quattro: Gli Inizi non ha esitato a sottolineare la portata del suo potere, prefigurando il ruolo fondamentale che è destinato a svolgere nel resto della saga del Multiverso.