I Golden Globe aggiungono la categoria “Miglior podcast” a partire dal 2026

I Golden Globe si espandono al mondo dell’audio. Come riportato da Variety, l’organizzazione ha infatti annunciato una nuova categoria di premi per il Miglior podcast dell’anno, ampliando così il riconoscimento della narrazione creativa. La categoria debutterà all’83ª edizione dei Golden Globe Awards, in programma l’11 gennaio 2026. Gli organizzatori hanno dichiarato che la scelta riflette la crescente influenza e la portata dei podcast nell’industria dell’intrattenimento.

“Con la continua evoluzione del mondo dell’intrattenimento, siamo entusiasti di riconoscere nuove forme di narrazione”, ha dichiarato Helen Hoehne, presidente dei Golden Globe. “I podcast sono emersi come un mezzo profondo per condividere narrazioni e costruire comunità attraverso i confini globali e le generazioni”. Il premio includerà sia podcast audio che video e metterà in luce i lavori che hanno avuto un impatto significativo nell’ultimo anno.

Saranno ammessi i 25 podcast più popolari e saranno nominati sei finalisti. Le linee guida specifiche per l’ammissibilità sono attese nelle prossime settimane. Tra gli attuali 25 podcast più popolari negli Stati Uniti ci sono SmartLess (con Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett), Call Her Daddy (con Alex Cooper) e The Joe Rogan Experience.

Poche organizzazioni di premi importanti hanno ad oggi istituito categorie dedicate al podcasting. Gli iHeartRadio Podcast Awards e i British Podcast Awards riconoscono creatori provenienti da contesti sia mainstream che indipendenti. I Webby Awards, pur avendo una portata più ampia, includono il podcasting tra le categorie dei media digitali, riconoscendone la crescente importanza culturale. Inoltre, i People’s Choice Podcast Awards si basano sul voto del pubblico per evidenziare i preferiti degli ascoltatori in un’ampia gamma di generi.

Secondo la società di dati sull’intrattenimento Luminate, si prevede che l’audience globale dei podcast supererà i 600 milioni nel 2026, un forte aumento che sottolinea la rapida ascesa del mezzo, che anche i Golden Globe intendono ora riconoscere e valorizzare. “I Golden Globes hanno sempre celebrato il meglio del cinema e della televisione”, ha dichiarato Hoehne. “Ora stiamo facendo spazio a nuove voci e formati per essere ascoltati”.