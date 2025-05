Thunderbolts*: per Bob Iger è il “primo e migliore” esempio della nuova strategia della Marvel

In sala dal 30 aprile, Thunderbolts* (qui la recensione) promette di essere un nuovo inizio per il Marvel Cinematic Universe. L’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha da tempo ammesso che la programmazione cinematografica della società ha faticato in tempi post-pandemici, concentrandosi troppo sulla quantità e non abbastanza sulla qualità. Il Marvel Cinematic Universe, in particolare, non ha ritrovato il suo splendore dopo l’epico culmine di Avengers: Endgame. Dopo il Covid-19 ci sono stati dei successi, come Deadpool & Wolverine, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel multiverso della follia.

Ma il successo è stato estremamente incoerente, dato che film come Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels e Captain America: Brave New World sono stati tra i primi film del franchise a perdere soldi da quando il MCU ha riportato in auge i film sui supereroi. Tuttavia, Iger considera Thunderbolts*, che ha debuttato lo scorso fine settimana con 76 milioni di dollari, come il “primo e migliore esempio” della nuova priorità dello studio di fare film migliori, anche se questo significa che ce ne saranno di meno.

“Sappiamo tutti che nel nostro zelo di inondare la nostra piattaforma di streaming con più contenuti, ci siamo rivolti a tutti i nostri motori creativi, compresa la Marvel, e li abbiamo fatti produrre molto di più”, ha detto Iger durante l’incontro con gli investitori di mercoledì, come riportato da Variety. “Abbiamo anche imparato che la quantità non è necessariamente sinonimo di qualità. E francamente, abbiamo tutti ammesso a noi stessi di aver perso un po’ di concentrazione producendo troppo“.

“Consolidando un po’ la produzione e facendo in modo che la Marvel si concentri maggiormente sui propri film, crediamo che la qualità sarà migliore. Credo che il primo e migliore esempio sia ‘Thunderbolts*’. Mi sento molto tranquillo al riguardo”. Thunderbolts*, incentrato su eroi meno conosciuti rispetto a Capitan America e Thor, è partito più lentamente della maggior parte dei film Marvel. Ma gli analisti ritengono che si manterrà stabile al botteghino perché la critica e il pubblico hanno ben accolto il film, che vanta un 88% su Rotten Tomatoes.

Sembra dunque essere un passo nella giusta direzione dopo una serie di film recensiti in modo negativo come i citati Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels e Captain America: Brave New World. La Disney sta anche alimentando l’interesse per Thunderbolts* rivelando il significato dietro l’asterisco nel titolo del film: il gruppo di antieroi alla guida sarà d’ora in poi conosciuto come “I nuovi Vendicatori” e faranno la loro prossima apparizione in Avengers: Doomsday.

LEGGI ANCHE:

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* è nelle sale dal 30 aprile 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.