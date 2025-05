The Conjuring: Last Rites, le prime foto del film con Patrick Wilson e Vera Farmiga

Come quarto e ultimo film della saga di The Conjuring, The Conjuring: Last Rites – diretto ancora una volta da Michael Chaves – vedrà Patrick Wilson e Vera Farmiga riprendere i loro ruoli di investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren per affrontare il loro caso più pericoloso. Ora, tramite Entertainment Weekly, sono state rivelate otto immagini in anteprima del nuovo film. Le immagini mostrano Wilson e Farmiga nei panni di Ed e Lorraine Warren, oltre a diversi flashback di Ed e Lorraine da giovani, interpretati da Orion Smith e Madison Lawlor.

È stata rivelata anche la Judy Warren di Mia Tomlinson, la ora cresciuta figlia di Ed e Lorraine, interpretata da Sterling Jerins e Mckenna Grace nei film precedenti. Qui di seguito, ecco le immagini diffuse:

Cosa sappiamo di The Conjuring: Last Rites

Le immagini in anteprima sono accompagnate anche dai primi dettagli sulla trama di The Conjuring: Last Rites, compresi i casi reali dei Warren di cui si occuperà il film. Il film è ambientato nel 1986, cinque anni dopo gli eventi di Per ordine del diavolo. Ed e Lorraine Warren si sono allontanati dagli esorcismi, soprattutto a causa dell’infarto di Ed durante il terzo film. Tuttavia, un nuovo sviluppo li spinge a tornare per un’ultima indagine. Al centro di Last Rites c’è uno dei casi più noti dei Warren: l’infestazione della famiglia Smurl.

La famiglia Smurl si trasferì in una bifamiliare a West Pittston, in Pennsylvania, negli anni Settanta e negli anni successivi riferì una serie di inquietanti eventi paranormali, che andavano da odori inquietanti e voci disincarnate a manifestazioni più violente e invasive. Il caso attirò l’attenzione dei media e gli Smurl apparvero in programmi come Larry King Live e Entertainment Tonight. La loro storia è stata raccontata nel libro del 1986 The Haunted: One Family’s Nightmare e adattata in un film per la TV del 1991 con Sally Kirkland.

David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2, The Conjuring – Per ordine del diavolo) ha scritto la sceneggiatura con le attuali revisioni del team di sceneggiatori Ian Goldberg e Richard Naing (The Nun II) sulla base di una storia di David Leslie Johnson-McGoldrick e James Wan. Wan tornerà anche a produrre insieme a Peter Safran, il duo dietro tutti i film di Conjuring, compreso l’ultimo The Nun II.

Il film comprende anche Mia Tomlinson, Ben Hardy, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, Tilly Walker, Molly Cartwright, Peter Wight e Kate Fahy.