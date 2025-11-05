Ian McKellen e Tramell Tillman nel cast di Ebenezer: A Christmas Carol con Johnny Depp

Ian McKellen e Tramell Tillman sono pronti a unirsi al cast di Ebenezer: A Christmas Carol, la nuova versione del classico romanzo di Charles Dickens prodotta da Paramount e Ti West – quest’ultimo anche alla regia -, con Johnny Depp nel ruolo del protagonista. Anche Andrea Riseborough ha firmato il contratto, e lo studio ha fissato la data di uscita del film per il 13 novembre 2026. La sceneggiatura è stata scritta da Nathaniel Halpern, mentre la produzione è di Emma Watts.

Il classico racconto di Dickens è stato più volte rivisitato nel corso degli anni con la sua storia di un anziano avaro visitato dal fantasma del suo ex socio in affari e dagli spiriti del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Questo è anche il secondo film tratto da A Christmas Carol annunciato quest’anno, dopo che la Warner Bros ha avviato lo sviluppo di un adattamento di Robert Eggers con Willem Dafoe nel ruolo di Scrooge.

La versione di Depp, un’emozionante storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, segue il viaggio soprannaturale di un uomo che affronta il suo passato, presente e futuro e lotta per una seconda possibilità. Sebbene non sia stato confermato, fonti dicono che Tramell Tillman interpreterà il Fantasma del Natale Presente, mentre non si sa chi interpreterà Ian McKellen. Stephen Deuters e Jason Forman sono i produttori esecutivi. Anche Adam Bohling e David Reid sono produttori esecutivi.

Dove abbiamo visto di recente Ian McKellen e Travis Tillman?

Negli ultimi tempi, l’attore Ian McKellen ha preso parte a diversi progetti, tra cui il film drammatico e thriller in costume intitolato Il Critico – Crimini tra le righe. Prossimamente rivedremo l’attore nel ruolo di Magneto in Avengers: Doomsday, che segnerà così il suo ritorno nel mondo dei cinecomic. Inoltre, McKellen ha confermato di essere stato contattato per riprendere il suo iconico ruolo di Gandalf nel film in produzione de Il Signore degli Anelli intitolato The Hunt for Gollum, che dovrebbe uscire nel 2027.

Tillman è reduce dalla sua acclamata interpretazione nell’ultima stagione di Scissione della Apple, che gli è valsa un Emmy come miglior attore non protagonista quest’anno. Attualmente è impegnato nelle riprese di Spider-Man: Brand New Day della Sony al fianco di Tom Holland. Recentemente ha terminato le riprese del film Your Mother Your Mother Your Mother della Amazon MGM Studios e del film Good Sex di Lena Dunham per Netflix. Questa primavera, Tillman ha recitato al fianco di Tom Cruise in Mission: Impossible – The Final Reckoning, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.