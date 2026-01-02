Il cavaliere oscuro: un videogioco scartato rivelava il destino del Joker

C’è stato un tempo in cui i nuovi film sui supereroi erano quasi sempre accompagnati da videogiochi correlati. Alcuni di questi erano buoni (Spider-Man 2, X-Men le origini: Wolverine), mentre la maggior parte erano terribili (Catwoman, Iron Man). Batman Begins, tuttavia, è stato trasformato in videogioco nel 2005, e lo stesso avrebbe dovuto valere per Il cavaliere oscuro tre anni dopo. Il titolo open world ambientato a Gotham City avrebbe dovuto essere pubblicato in tempo per l’uscita nelle sale del film.

Pandemic ha però chiesto più tempo a EA, ma quando non è riuscita a finirlo in tempo per il debutto del DVD, il gioco è stato infine cancellato. Come noto, Heath Ledger morì pochi mesi prima dell’uscita di Il cavaliere oscuro nelle sale nel 2008. Ciò significa che l’attore non ha mai potuto vedere la reazione del pubblico alla sua interpretazione del Joker, un ruolo che gli è valso l’Oscar come “Miglior attore non protagonista” l’anno successivo.

È impossibile immaginare qualcun altro nei panni del Principe Clown del Crimine nel film diretto da Christopher Nolan, soprattutto perché l’interpretazione di Ledger del Principe Clown del Crimine è diventata a dir poco iconica. Non sappiamo se l’attore fosse pronto a riprendere il ruolo in Il cavaliere oscuro – Il ritorno, dato che a quel punto il terzo film non era ancora stato scritto. Tuttavia, da tempo circolano voci su un cameo che il personaggio avrebbe dovuto avere, all’interno dell’Arkham Asylum. Un cameo che avrebbe così chiarito il suo destino, rimasto incentro alla fine del film del 2008.

Tornando al videogioco cancellato, ora sono finalmente emerse alcune immagini e animazioni di quel progetto, che offrono almeno un’idea di cosa sarebbe potuto diventare questo iconico cattivo dopo la sua sconfitta per mano di Batman. Anche se probabilmente non sarebbe stato “canonico” rispetto ai film di Nolan, vediamo il Joker tendere un’imboscata a Batman, usando del gas per renderlo incosciente, e poi rubare un Batarang, che usa per uccidere un ostaggio femminile (forse incastrando il vigilante).

Più tardi, troviamo il Joker ad Arkham con le gambe rotte che fissa il Bat-segnale attraverso la piccola finestra della sua cella, un indizio forse su come sarebbe finita la sua storia dopo essere stato abbattuto da dove Batman lo aveva lasciato appeso nel film stesso. Il romanzo tratto da Il cavaliere oscuro rivelava anche che il Joker era l’unico detenuto di Arkham dopo aver terrorizzato Gotham, cosa che, come in questo gioco, siamo sicuri che Nolan abbia approvato o su cui abbia avuto voce in capitolo.

Di seguito trovate i link a questi storyboard risaliti dal videogioco cancellato de Il cavaliere oscuro.