Disney acquisisce i diritti cinematografici per una cifra a sette zeri per adattare la serie fantasy che sostituirà Harry Potter

La ricerca del prossimo Harry Potter era un sentimento diffuso nel settore all’inizio degli anni 2010. Tuttavia, il tempo e le continue polemiche che circondano l’autrice J.K. Rowling hanno ridotto questo presunto divario nella cultura popolare. Ora, la recente serie per bambini Impossible Creatures dell’autrice fantasy britannica Katherine Rundell potrebbe diventare proprio questo, grazie a un contratto cinematografico con la Disney del valore di sette cifre.

Deadline ha riportato oggi (7 ottobre) che la Disney ha acquisito i diritti per adattare i primi due libri della serie Impossible Creatures di Rundell con un contratto milionario. Impossible Creatures di Rundell è stato pubblicato nel 2023, seguito quest’anno da The Poison King; l’autrice ha in programma di scrivere cinque libri. Rundell sta adattando lei stessa i libri in sceneggiature.

Impossible Creatures segue Christopher, un ragazzo che scopre il mondo magico nascosto dell’arcipelago di Gilmouria, una serie di isole non mappate dove vivono creature magiche di ogni tipo. Lì incontra Mal e insieme a lei intraprende una missione per scoprire cosa sta causando il declino della magia delle isole, uccidendo le creature che vi abitano.

Rundell, membro del St Catherine’s College ed ex membro dell’All Souls College (entrambi a Oxford), è in trattativa con studi cinematografici come Warner Bros. e Netflix sin dall’uscita del secondo libro, quando ha confermato di essere alla ricerca di un accordo per la trasposizione cinematografica della sua opera, che è stata “acclamata dalla critica per i suoi dialoghi brillanti.”

Rundell è anche la prima autrice britannica di libri per bambini a raggiungere il primo posto nelle classifiche dei libri per bambini sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti contemporaneamente dopo Rowling. I libri della serie Impossible Creatures hanno venduto più di quattro milioni di copie in tutto il mondo. È quindi logico che i più grandi protagonisti dell’industria cinematografica vedano il potenziale redditizio della serie.

Bob Iger, CEO della Walt Disney Company, in una dichiarazione rilasciata dopo la conclusione dell’accordo:

Quando ho letto Impossible Creatures, ho capito che era perfetto per la Disney. Sono stato immediatamente attratto dal mondo vivace immaginato da Katherine e dalle possibilità che questa storia ci avrebbe offerto. Scritti dalla stessa Katherine, questi film sono in ottime mani con il nostro team della Walt Disney Studios, e non vedo l’ora di vedere questa storia portata sullo schermo.

Anche Rundell ha rilasciato una sua dichiarazione, dicendo:

Sono assolutamente entusiasta di collaborare con la Disney. È un privilegio scrivere queste sceneggiature e sviluppare questi primi film della serie insieme a Charles [Collier, partner creativo], al mio team di Impossible Films e all’eccezionale team della Disney. Sono particolarmente grata a Bob Iger, il cui entusiasmo dopo aver letto il libro ha contribuito a dare il via a questa collaborazione, e ad Alan Bergman e David Greenbaum per essere stati partner incredibili durante tutto questo processo. La nostra ambizione è quella di trasformare Glimouria e Impossible Creatures in una spettacolare serie di film, in modo da poter intrattenere e ispirare il pubblico familiare di tutto il mondo.

Chiaramente, la Disney spera che la sua Impossible Creatures vada oltre i primi due film, raggiungendo forse il successo che la saga di Harry Potter ha avuto nel suo periodo d’oro. Rundell ha anche in programma di scrivere degli spin-off oltre alla saga iniziale di cinque libri, rendendo questo progetto un investimento in un possibile universo cinematografico fantasy.

Tuttavia, c’è anche l’importante argomento secondo cui la cultura pop non ha bisogno di un altro Harry Potter e dovrebbe cercare di raccontare nuove storie. Impossible Creatures potrebbe soddisfare la richiesta di un particolare tipo di fantasy. Tuttavia, Disney deve anche esplorare ciò che rende la storia unica, per creare una serie fantasy di valore che evolva ulteriormente la nostra comprensione di ciò che il genere può essere.