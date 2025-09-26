Emma Watson, famosa per aver interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha recentemente parlato del suo complicato rapporto con l’autrice della serie di libri, J.K. Rowling. Negli ultimi anni, Rowling ha suscitato polemiche per aver condiviso opinioni transfobiche. Nel 2020, dopo che la Rowling ha scritto un saggio che è stato criticato, Watson ha rilasciato una dichiarazione a sostegno della comunità transgender.

Rowling ha poi affermato che “non perdonerebbe mai” Watson a causa delle sue opinioni e che ritiene che Watson e gli altri co-protagonisti di Harry Potter “rovinino” i film per lei. In un’apparizione al podcast On Purpose With Jay Shetty, a Watson è stato chiesto della sua reazione ai commenti della Rowling:

“Non credo davvero che aver avuto quell’esperienza e nutrire l’amore, il supporto e le opinioni che ho, significhi che non possa e non debba apprezzare Jo [Rowling] e la persona con cui ho avuto esperienze personali. Non crederò mai che l’una neghi l’altra e che la mia esperienza con quella persona non possa conservarla e apprezzarla. Per tornare al nostro discorso di prima, non credo che queste cose siano una questione di ‘l’una o l’altra’. Credo che il mio desiderio più profondo sia che le persone che non sono d’accordo con la mia opinione mi amino, e spero di poter continuare ad amare le persone con cui non condivido necessariamente la stessa opinione.”

Qui l’intervista completa di Emma Watson

Emma Watson ha aggiunto che ciò che la turba di più è che una conversazione tra lei e la Rowling sull’argomento “non sia mai stata possibile“. Quando Shetty le ha chiesto se Watson sarebbe stata disponibile a parlare con la Rowling, ha risposto: “Sì, e lo sarò sempre. Ci credo. Ci credo fermamente.“

Questa intervista fa parte di un momento di esposizione per Emma Watson sui media dopo che negli ultimi anni aveva mantenuto un basso profilo. Tra questi momenti pubblici, tra cui anche la presenza dell’attrice alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, un’intervista con Hollywood Authentic, in cui ha rivelato gli aspetti “devastanti” della recitazione che non le mancano, dal momento che sono circa sette anni che non recita (il suo ultimo ruolo da attrice sullo schermo è stato in Piccole Donne del 2019, la cui produzione si è conclusa alla fine del 2018).

Al momento non ci sono indicazioni che le recenti apparizioni mediatiche di Emma Watson porteranno a un ritorno alla recitazione. Watson è un’attivista ed è Ambasciatrice di Buona Volontà delle Nazioni Unite dal 2014.