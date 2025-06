James Bond: rivelati possibili dettagli dell’accordo con Denis Villeneuve

Dopo aver appreso che Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049, Dune) sarà il regista del prossimo film della saga di James Bond, un nuovo rapporto sul progetto rivela quelli che sarebbero alcuni dettagli sull’accordo tra Villeneuve e Amazon e che potrebbero spiegare perché Christopher Nolan non è stato selezionato come regista. Prima dell’annuncio riguardante Villeneuve, infatti, molti registi erano infatti considerati favoriti, tra cui Nolan. Il regista premio Oscar è stato una scelta degna di nota per un po’, considerando il suo noto interesse per il franchise, anche se la probabilità sembrava scarsa.

Tuttavia, il sito Puck ha ora riportato dei dettagli che Amazon avrebbe imposto per il prossimo film e che potrebbero aver escluso Nolan, trovando invece il consenso di Villeneuve. Questi prevedrebbero dei limiti al coinvolgimento del regista nella serie di Bond, che non avrebbe dunque il controllo finale sul montaggio e non sarà considerato un produttore per i successivi film e serie TV di Bond. Nonostante sia il primo film di quella che dovrebbe essere una grande serie di Bond, il film di Villeneuve sarà dunque – se confermati questi dettagli – probabilmente soggetto ad alcune interferenze da parte dello studio.

Piuttosto che avere carta bianca per realizzare ciò che desidera, Villeneuve dovrà quindi lavorare entro i limiti dello studio, costruendo qualcosa di più collaborativo e sostenibile con la serie. I nuovi dettagli suggeriscono che il coinvolgimento dello studio sarà dunque significativo anche dopo che Barbara Broccoli avrà lasciato il franchise. Molti credevano che il fatto che Nolan non avesse accettato di dirigere un film di Bond in passato fosse dovuto a una significativa supervisione da parte dello studio. Anche se i Broccoli non fanno più parte della direzione creativa, sembra quindi che Amazon intenda seguire il loro esempio.

Nolan è un regista di grande fama e ha un’enorme influenza che può sfruttare per controllare praticamente qualsiasi studio. Dopo l’incredibile successo di Oppenheimer, è diventato uno dei pochi registi in grado di ottenere il controllo creativo, compreso il montaggio finale. Anche se non è chiaro se Nolan sia effettivamente stato contattato, non sarebbe sorprendente che le limitazioni creative fossero un motivo sufficiente per lui per non accettare il lavoro.

Cosa aspettarsi dal prossimo James Bond

Il rapporto indica anche che la fase successiva sarà quella di trovare lo sceneggiatore, soprattutto perché Villeneuve sarà ora probabilmente impegnato in Dune – Parte Tre. Ciò significa anche che il regista sarà coinvolto nel processo di casting di Bond, in modo simile a come Martin Campbell è stato coinvolto con Daniel Craig. Anche se non ci sono indizi su come sarà il prossimo Bond e nonostante le possibile interferenze da parte dello studio, l’arrivo di un autore come Villeneuve potrebbe certamente indicare una potenziale raffinatezza.