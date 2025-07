Masters of the Universe: Alison Brie suggerisce che il film live-action potrebbe essere camp come il cartone animato anni ’80

L’anno scorso, abbiamo saputo che il reboot live-action di Masters of the Universe, prodotto da Amazon MGM e Mattel, aveva aggiunto un altro membro importante al cast: Alison Brie (GLOW, Community) interpreterà la malvagia Evil-Lyn.

Come suggerisce il nome, Evil-Lyn è una strega malvagia e potente, è la seconda in comando di Skeletor. Lyn è stata interpretata da Meg Foster nel precedente film live-action, ed è stata doppiata dall’ex star di Game of Thrones Lena Headey nella serie animata di Netflix Masters of the Universe: Revelation, che ha aggiunto nuove dimensioni al personaggio.

Alison Brie ha una certa esperienza nell’interpretare una cattiva dai tratti cartooneschi grazie al personaggio di lottatrice del suo personaggio di GLOW, Zoya “la Distruttrice”. Mentre promuoveva il suo nuovo film horror, Together, a Brie è stato chiesto se questa versione dei MOTU avrebbe avuto un tono più serio rispetto alla classica serie animata degli anni ’80, e ha risposto con quanto segue: “Chi ha detto che tende a essere un po’ più serio? Non credo che ne sappiano quanto credono di sapere. È tutto quello che dirò.”

Sebbene non abbia effettivamente usato la parola “serio”, la persona che ha suggerito che questo film non sarebbe stato così “camp” come il cartone animato degli anni ’80 è stato il co-protagonista di Brie, Nicholas Galitzine (He-Man). “Guarda, quello che dirò è che la nostra versione è piuttosto diversa dall’animazione originale, che siamo tutti d’accordo fosse camp di per sé e funzionasse così bene per l’epoca”, ha detto l’attore durante un’intervista del 2024.

Il live action di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Dopo numerose false partenze, Netflix era pronta a sviluppare un lungometraggio tratto dall’amata serie animata già nel 2022, ma all’inizio di quest’anno abbiamo saputo che anche l’ultimo tentativo di far decollare il progetto era fallito.

Tuttavia, in seguito avremmo appreso che Amazon/MGM Studios aveva acquisito il film, con il regista di Bumblebee, Travis Knight, in trattative per la regia. L’uscita del film è ora prevista per il 5 giugno 2026. Chris Butler ha riscritto la sceneggiatura da una bozza iniziale di David Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli). In precedenza, la regia era stata affidata ai fratelli Nee (La città perduta).

Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch saranno i produttori, insieme a DeVon Franklin. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.