Cosa significa per Dune 3 il fatto che Denis Villeneuve dirigerà James Bond 26

Denis Villeneuve è ufficialmente il regista del prossimo film della serie James Bond, ed ecco come questo potrebbe influire sul calendario di produzione di Dune: Messiah. Attualmente uno dei registi di blockbuster più acclamati dalla critica a livello mondiale, Denis Villeneuve non è nuovo ai grandi franchise. È persino riuscito a elevarli agli occhi dell’industria cinematografica, con i suoi film Dune che hanno ottenuto recensioni entusiastiche e risultati straordinari al botteghino. Questo successo è esattamente il motivo per cui Amazon lo ha reclutato per una delle sue più grandi produzioni cinematografiche di sempre, il prossimo capitolo della saga di James Bond.

I fan di Bond e Villeneuve sono entusiasti, ma c’è solo un intoppo: Denis Villeneuve deve completare la produzione di Dune: Messiah prima di poter passare a James Bond . Di conseguenza, il suo Bond potrebbe non vedere la luce per diversi anni, a seconda di alcuni fattori importanti come i tempi di produzione del terzo film di Dune e gli impegni del regista per la post-produzione e il ciclo di distribuzione di quel film. Ecco come il lavoro di Denis Villenueve su Dune: Messiah e James Bond 26 potrebbe influire sulle date di uscita dei due film.

Denis Villeneuve girerà Dune 3 prima di lavorare a James Bond 26

Dune: Messiah sarà girato quest’anno in vista di un’uscita nel 2026

Denis Villeneuve dirigerà il 26° film di James Bond, attualmente senza titolo, ma questo non sembra complicare i suoi piani per la regia di Dune: Messiah quest’estate. Nonostante le voci che lo davano in partenza dalla serie, Denis Villeneuve ha confermato che tornerà per il terzo Dune.

Dune: Messiah dovrebbe iniziare le riprese quest’estate. In questo modo, l’epopea fantascientifica potrà terminare la produzione e passare alla fase di post-produzione in vista dell’uscita prevista per dicembre 2026. Ciò significa che Dune: Messiah uscirà probabilmente molto prima che la versione di Villeneuve di James Bond arrivi sul grande schermo.

Per quanto tempo Dune 3 terrà Villeneuve lontano da Bond 26?

Alcuni fattori attenuanti potrebbero tenere Villeneuve lontano da Bond per un po’

Sebbene sia emozionante vedere Denis Villeneuve entrare a far parte del franchise di James Bond, i fan dovranno probabilmente pazientare prima di poter dare un’occhiata al suo approccio al personaggio. Date le dimensioni e la portata della produzione, Dune: Messiah occuperà probabilmente gran parte del tempo di Villeneuve per il resto del 2025.

Le riprese di Dune: Part Two sono durate circa cinque mesi. Se le riprese principali di Dune: Messiah richiederanno lo stesso tempo e inizieranno in estate, la produzione dovrebbe concludersi alla fine dell’anno o all’inizio del 2026, per poi passare alla fase di post-produzione.

È possibile che Villeneuve sia già in fase di sviluppo e pre-produzione del suo James Bond, ma questo dipende interamente da chi sta scrivendo la sceneggiatura. Villeneuve è uno sceneggiatore di talento, avendo scritto le sceneggiature dei suoi film precedenti e co-sceneggiato i film di Dune. Tuttavia, gli sceneggiatori del suo film di James Bond non sono stati ancora confermati.

Se sarà lui stesso a scrivere la sceneggiatura, il film di Denis Villeneuve su James Bond potrebbe non essere completamente definito dal punto di vista della trama fino al termine delle riprese di Dune: Messiah. Se Villeneuve affiderà la sceneggiatura a qualcun altro, la sceneggiatura del nuovo film di James Bond potrebbe essere pronta quando Villeneuve avrà terminato Dune: Messiah.

La produzione potrebbe dover attendere fino alla seconda metà del 2026 per consentire a Villeneuve di dedicarsi al lavoro di post-produzione di Dune: Messiah. Anche dopo il completamento del film, Villeneuve dovrà dedicare parte del suo tempo nella seconda metà del 2026 e all’inizio del 2027 alla promozione del film, compresi l’inevitabile tour mondiale per la stampa e la stagione dei premi.

Tutto ciò significa che, anche se Villeneuve avesse la possibilità di iniziare le riprese del prossimo film di James Bond nel 2026, probabilmente non avrebbe molto tempo da dedicare alla produzione. Data la portata naturale di un film di James Bond, ciò significa che c’è una buona probabilità che il prossimo James Bond non arriverà nelle sale prima del 2027.

Quando potrebbe uscire James Bond 26?

L’uscita di James Bond è prevista per il 2027 o il 2028, a seconda di quando Denis Villeneuve sarà libero

Il prossimo James Bond è un grande punto interrogativo per gli appassionati di cinema, soprattutto alla luce della drammatica uscita di Daniel Craig dalla serie in No Time to Die e del maggiore controllo acquisito da Amazon sul franchise. Assumere Denis Villeneuve è una mossa astuta da parte dello studio, che si assicura così uno dei registi di blockbuster più acclamati e cerebrali di Hollywood.

Tuttavia, l’impegno di Villeneuve con Dune significa che la produzione del prossimo James Bond potrebbe richiedere un po’ di tempo prima di decollare. Se Villeneuve volesse dedicarsi completamente a James Bond, dovrebbe aspettare fino al completamento di Dune: Messiah. Soprattutto se il film dovesse diventare un candidato ai premi, questo impedirebbe a Villeneuve di girare fino al 2027.

In tal caso, il pubblico potrebbe aspettarsi il debutto del prossimo film di James Bond nel 2028. Tuttavia, c’è la possibilità che Villeneuve possa iniziare la produzione del sequel mentre lavora alla post-produzione di Dune: Messiah. Ha già fatto qualcosa di simile in passato, quando ha iniziato la produzione di Blade Runner 2049 mentre Arrival era ancora in fase di montaggio.

Se Villeneuve adottasse questo approccio, il prossimo film di James Bond avrebbe maggiori possibilità di essere girato nel 2026 e di uscire nel 2027. Tuttavia, si tratta di una responsabilità incredibilmente impegnativa per un regista, e Villeneuve potrebbe non essere interessato a ripetere lo stress di essere contemporaneamente impegnato nella produzione e nella post-produzione.

Il passaggio di Villeneuve a Bond conferma ulteriormente che non realizzerà Dune 4

Dune 4 potrebbe ancora vedere la luce, ma Villeneuve non lo dirigerà

Sebbene rimangano ancora alcune domande piuttosto importanti senza risposta sul futuro della serie di James Bond, l’ingresso di Denis Villeneuve nel franchise sembra confermare silenziosamente che non sarà coinvolto attivamente nella produzione di un ipotetico Dune 4, a meno che questo film non esca tra diversi anni.

La serie Dune è un’epopea tentacolare con molte altre storie da raccontare dopo gli eventi probabilmente descritti in Dune: Messiah. Tuttavia, l’annuncio che Villeneuve passerà a Bond suggerisce che non avrà molto tempo per dedicarsi a quel progetto.

Sebbene questo possa essere straziante per i fan della serie, probabilmente è la scelta giusta per il regista. Dopo aver diretto una trilogia ambientata nel vasto cosmo di Dune, sarà emozionante vedere Villeneuve cimentarsi con un altro universo un po’ più concreto.

James Bond è un progetto entusiasmante per il regista, poiché suggerisce che è pronto a prendere le distanze dagli scenari fantascientifici che hanno dominato gran parte del suo lavoro recente. Dune: Messiah potrebbe ritardare il passaggio di Villeneuve a James Bond, ma dovrebbe mettere in evidenza il motivo per cui i fan del cinema sono entusiasti della sua interpretazione del personaggio classico.