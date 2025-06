James Gunn commenta finalmente il casting di Jason Momoa come Lobo

Di recente, il capo dei DC Studios, James Gunn, ha spiegato come e perché la star del DC Extended Universe Jason Momoa sia tornata per il nuovo DC Universe post-reboot, in un ruolo diverso. Invece di riprendere il ruolo di Aquaman, Momoa aveva in mente un altro personaggio: Lobo.

Secondo Gunn, l’attore si è presentato come l’iconico antagonista DC e alla fine ha ottenuto il ruolo per Supergirl, la cui uscita è prevista per il 2026. Basato sull’omonimo fumetto, il film vede la partecipazione anche di Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ed Emily Beecham.

In un’apparizione al podcast DC Studios Showcase, James Gunn ha raccontato come Momoa lo abbia contattato. Ha spiegato: “Quando è stato annunciato che avevo ottenuto il lavoro, […] ho ricevuto subito un messaggio. Era Jason Momoa che mi scriveva… tutto maiuscolo, ‘Lobo, tesoro'”. Un miliardo di punti esclamativi.”

Secondo Gunn, Momoa non è stata l’unica celebrità ad averci contattato, ma è stato l’unico attore ad essere reclutato con successo nel DCU. Il regista ha dichiarato: “Poi il [testo] successivo è stato Ryan Reynolds. E lui ha detto tipo […] ‘Congratulazioni, amico! È fantastico’, qualsiasi cosa… E io ho detto, ‘Vuoi tornare a essere Lanterna Verde?’ E lui ha risposto tipo, ‘Vaffanculo’.” Ciononostante, Momoa era più che disposto a unirsi al DCU.

È interessante notare che Gunn ha parlato della collaborazione con lo scrittore DC Comics Tom King per il film Supergirl: Woman of Tomorrow e della reintroduzione di Lobo nella trama dopo che non era stato scelto per la graphic novel. Riguardo alla scelta di usare Lobo, ha detto: “Adoro Lobo. Ho sempre pensato che fosse un personaggio fantastico da adattare. Penso che sia forse, per certi versi, il più grande personaggio dei fumetti che non sia mai apparso in un film. Quindi penso che sia stata una cosa carina da fare.”