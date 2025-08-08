HomeCinema News2025

I Fantastici Quattro: un sequel sarebbe in sviluppo con Matt Shakman ancora alla regia

Di Gianmaria Cataldo

-

I Fantastici Quattro - Gli inizi
Foto di Marvel Studios/MARVEL STUDIOS - © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) ha subito un calo piuttosto netto al botteghino nazionale durante il suo secondo weekend nelle sale, sollevando interrogativi e preoccupazioni sul potenziale del franchise del reboot dell’MCU. I Marvel Studios non sembrano tuttavia eccessivamente scoraggiati e potrebbe già avere in programma un sequel. Sebbene non sia stato annunciato nulla di ufficiale (e probabilmente non lo sarà per un po’), Jeff Sneider ha sentito dire che “Matt Shakman tornerà probabilmente a dirigere un sequel”.

A quanto pare, i dirigenti della Marvel sono fiduciosi che un secondo film avrà un successo maggiore al botteghino una volta che il pubblico avrà familiarizzato con Reed, Sue, Johnny e Ben dopo il loro ritorno in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Durante la conference call sui risultati finanziari di ieri, Bob Iger della Disney ha affermato che I Fantastici Quattro hanno “lanciato con successo questo importante franchise nel Marvel Cinematic Universe”, il che è stato il nostro primo indizio che altri film sui Fantastici Quattro sono in fase di progettazione.

È ovviamente troppo presto per speculare su quale potrebbe essere il tema centrale di un potenziale sequel (avremo un’idea molto più chiara dopo i film degli Avengers), ma rumor emersi di recente hanno riportato che la Marvel avrebbe in programma di realizzare un film su Galactus e Silver Surfer, interpretata sempre da Julia Garner. I due personaggi, d’altronde, sono stati semplicemente “allontanati” da Terra-828 e potrebbero facilmente tornare per confrontarsi nuovamente con i Fantastici Quattro.

Leggi qui i nostri approfondimenti su I Fantastici Quattro: Gli Inizi:

Nella nostra recensione abbiamo scritto: I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

Gianmaria Cataldo
