James Gunn parla dell’ingresso di Robert Pattinson nel DCU dopo The Batman 2 nel 2026

Dopo che alcune nuove foto dal set di Clayface hanno suggerito che il Batman di Robert Pattinson faccia parte del franchise DC Universe, James Gunn ha commentato le immagini che hanno creato confusione. Sono diversi i progetti in cantiere per il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”, uno dei quali include un film dedicato a un cattivo della DC in uscita nel 2026.

Il film Clayface è attualmente in produzione e porterà Matt Hagen nel franchise di Gunn, segnando anche il suo debutto dal vivo. Da quando il film diretto da James Watkins ha iniziato le riprese principali, sono emersi diversi emozionanti easter egg DC da varie foto e video dal set della più ampia mitologia del Cavaliere Oscuro.

Tuttavia, una nuova immagine dal set che ha recentemente guadagnato popolarità mostra il logo di Batman di Pattinson su un bidone della spazzatura del set, il che ha scatenato teorie secondo cui il suo Bruce Wayne entrerà a far parte della continuity principale della DC Studios. Ma come ha chiesto un membro del pubblico a Gunn su Threads, il co-CEO ha affrontato la situazione nel seguente post:

James Gunn: Anche se il cestino dei rifiuti proviene dal set, mi è difficile credere che il pipistrello sia stato messo lì dal reparto artistico, ma se così fosse, non è mai arrivato sulla mia scrivania (non ho tempo di approvare ogni singolo elemento dell’allestimento del set).

Sono circolate teorie sul fatto che l’attore sembri unirsi a questo franchise perché Clayface è stato girato nelle stesse location di The Batman del 2022. La star britannica della DC è pronta a riprendere il ruolo nel film The Batman 2 nel 2027, con le riprese principali che inizieranno nell’aprile 2026.

Cosa significano i commenti di James Gunn su Batman

Per quanto il pubblico desideri che i due universi siano uno solo, Gunn ha dichiarato più volte che l’universo di Batman rimarrà una proprietà di Elseworlds. Nonostante le speculazioni e le voci che circolano, l’immagine del set è chiaramente solo una situazione in cui il logo è stato apposto senza l’autorizzazione della DC Studios.

È anche fondamentale tenere conto del fatto che ci sono diversi cattivi di Batman nella DCU che non sono e non sarebbero adatti al franchise di Matt Reeves, data la sua visione più realistica della mitologia. Attraverso le foto e i video del set emersi finora, è diventato ancora più chiaro che la proprietà basata su Elseworlds non si adatta alla DCU.