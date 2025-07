Eternity: trailer del nuovo film A24 svela il triangolo amoroso tra Elizabeth Olsen, Callum Turner e Miles Teller

È stato pubblicato il trailer di Eternity. Il film, prodotto dalla A24, è descritto come una commedia fantasy. È ambientato nell’aldilà, dove le anime appena formate hanno una settimana di tempo per decidere dove trascorrere l’eternità. Questo mette in una situazione difficile Joan, uno spirito che deve scegliere tra il suo compagno di lunga data e il suo primo amore.

Joan è interpretata da Elizabeth Olsen, già vista in WandaVision. I suoi due potenziali compagni sono Callum Turner e Miles Teller, con un cast di supporto che include Da’Vine Joy Randolph, Betty Buckley, John Early e Jeff Sanca. Il film è diretto da David Freyne e l’uscita è prevista per questo autunno.

Ora, A24 ha rivelato il primo trailer completo di Eternity. Il film inizia con Larry, interpretato da Teller, su un treno diretto nell’aldilà, dove si trova di fronte a un ragazzino in abito elegante. Larry incontra Anna, la sua “coordinatrice dell’aldilà”, che gli spiega che deve usare il tempo a sua disposizione nel “bivio” per scegliere un luogo dove trascorrere l’eternità.

Da lì, Larry incontra Joan, sua moglie nel mondo reale. Le cose si complicano notevolmente, però, quando compare il primo marito defunto di Joan. Questo porta tutti e tre i personaggi ad affrontare un intenso dramma interpersonale, pur continuando a farsi qualche risata lungo il percorso.

Cosa significa per Eternity

Il film sembra sia comico che commovente

Uno degli elementi chiave del trailer di Eternity è che offre uno sguardo più da vicino all’uso della commedia nel film. In una scena, Joan cerca di confortare i suoi amanti dicendo “non è una competizione”, al che Anna, interpretata da Randolph, risponde “tesoro, è sicuramente una competizione al 100%”.

Per quanto riguarda questa competizione, il trailer mostra la rivalità tra i due ex mariti. Mentre tutti ammirano le parole romantiche del primo marito di Joan, Larry si difende dicendo “So essere romantico!”

Sebbene ci siano sicuramente momenti di comicità e leggerezza, Eternity sembra anche trasmettere un sentimento sincero. Nonostante l’aspetto comico della situazione, Joan è sinceramente combattuta su quale decisione prendere, sollevando domande sull’amore e sul matrimonio.