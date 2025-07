Superman (qui la nostra recensione) Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su

Superman è il primo film del nuovo DCU e il suo finale apre la strada a diverse trame narrative che seguiranno il franchise. Essendo il primo capitolo di un mondo più grande, il film di Superman di James Gunn ha avuto l’arduo compito di stabilire come appare l’universo condiviso e cosa i fan dovrebbero aspettarsi dalle future uscite DC.

Avvicinandoci alla visione del film, ci sono state molte domande sul Superman di David Corenswet e sul DCU più ampio. Molte di queste hanno trovato pronta risposta, come la prima parte che rivela che Superman è attivo da 3 anni. Detto questo, molti colpi di scena e risposte entusiasmanti sono stati lasciati per la parte finale del film, tra cui un’importante aggiunta al cast di personaggi di Superman e altro ancora.

Il complicato piano di Lex Luthor per uccidere Superman: Boravia e Ultraman

Il cattivo dell’Universo DC odia profondamente l’Uomo d’Acciaio

Come Gunn aveva già anticipato, non c’è una sola cosa negativa che accada in Superman che non sia opera del Lex Luthor di Nicholas Hoult. Il finale di Superman collega tutti questi eventi spiegando la portata completa del piano del cattivo. Lex ha iniziato la guerra per uccidere Superman e non vuole fermare Superman per poter fare tranquillamente la guerra.

Spiegazione dell’identità del Martello di Boravia

Lex ha ingaggiato il Martello di Boravia, che si è rivelato essere Ultraman travestito. A parte un folletto interdimensionale, ogni minaccia in Superman è collegata al piano di Lex Luthor di uccidere l’Uomo d’Acciaio per gelosia. Ultraman finge un accento boraviano per far sembrare che il paese stesse reagendo al fatto che Superman avesse fermato la guerra.

Spiegazione del grande colpo di scena e del destino di Ultraman

Lex dà inizio alla guerra tra Boravia e Jarhanpur per poter arrestare Superman e ucciderlo, diventando la persona più ammirata dal mondo. Tuttavia, il suo piano fallisce quando Krypto aiuta Superman a sconfiggere Ultraman, un clone dell’Uomo d’Acciaio che Lex aveva creato usando una ciocca di capelli di Superman. Ultraman apparentemente muore dopo essere stato risucchiato in un buco nero.

Spiegazione di come la frattura dimensionale lascia un segno

La morte di Ultraman avviene nell’universo in miniatura creato da Lex Luthor. Questo gioca un ruolo importante in Superman, con la minaccia finale del film rappresentata da una frattura interdimensionale che quasi distrugge Metropolis, spaccando il terreno. Anche se Mister Terrific ha chiuso la frattura, molti danni sono rimasti. La scena post-credit di Superman lo dimostra attraverso un edificio storto.

Lex Luthor viene mandato a Belle Reve – Ma rimarrà lì?

Il cattivo di Nicholas Hoult sarà la chiave per il futuro dell’Universo DC

Il Lex Luthor di Hoult non ha avuto problemi a lasciare che Metropolis venisse distrutta se ciò significava uccidere Superman. Finisce per dover pagare per i suoi crimini, grazie alla squadra del Daily Planet e a Eve Teschmacher, l’ultima ex fidanzata di Lex. Sullo sfondo dei selfie che ha inviato a Jimmy Olsen c’erano mappe, contratti e ulteriori dettagli sui piani di Luthor.

Dopo che il Daily Planet ha fatto luce sulle mosse illegali di Lex, il cattivo viene preso in custodia dalla polizia. Il personaggio di Hoult viene mandato a Belle Reve, un’importante prigione della DC Comics che aveva già fatto il suo debutto nel DCU prima di Superman. Belle Reve è la prigione da cui Amanda Waller, interpretata da Viola Davis, ha reclutato i Creature Commandos nella serie animata HBO Max.

Sebbene Lex Luthor possa essere stato mandato in prigione alla fine di Superman, è improbabile che vi rimanga. Potrebbe non aver vinto la battaglia, ma Superman dimostra quanto Luthor sia intelligente e pieno di risorse. Questo lo rende qualcuno che potrebbe finire in contatto con la squadra segreta di Amanda Waller. La presenza di Rick Flag Sr. in Superman è un altro collegamento.

L’Ingegnere prepara un film DC con un team diverso

La cattiva non ha più un capo che le dà ordini

Superman ha rivelato che Lex Luthor ha trasformato Angela Spica nell’Ingegnere infondendole dei naniti. Con Lex mandato in prigione alla fine del film, l’Ingegnere sembra piuttosto disorientato. Tuttavia, non sarà così. Uno dei primi progetti annunciati per il Capitolo Uno del DCU è stato un film sull’Autorità.

Il team è composto da personaggi moralmente discutibili che si uniscono per proteggere il mondo con ogni mezzo necessario. Di conseguenza, l’Autorità si ritrova a sporcarsi le mani più di gente come la Justice League. A giudicare da come l’Ingegnere ha permesso a Lex di trasformarla per ottenere il potere di tenere sotto controllo i metaumani, si adatterebbe perfettamente.

Il collegamento di Rick Flag Sr. con il primo progetto del DCU e il suo futuro spiegato

Il personaggio appare nei primi tre progetti del franchise

Superman presenta alcune sorprese, tra cui Peacemaker, interpretato da John Cena, che appare in un’intervista tv per parlare di Superman. Il personaggio tornerà presto ad agosto per la seconda stagione di Peacemaker, che lo vedrà affrontare Rick Flag Sr., interpretato da Frank Grillo. Quest’ultimo è il padre del Rick Flag originale, ucciso da Peacemaker nel vecchio DCEU.

Flag è stato uno dei personaggi principali della serie animata Creature Commandos, il primo progetto del DCU. Ritorna in Superman come uno degli alti vertici del governo che permette a Lex Luthor di prendere Superman in custodia. Alla fine, Flag viene messo in guardia su come i metaumani ora decidano le regole. La seconda stagione di Peacemaker include la Justice Gang, quindi questo aspetto dovrebbe essere ulteriormente approfondito.

Spiegazione della nuova formazione della Justice Gang

Il nuovo universo DC inizia lentamente a preparare il debutto della Justice League

Superman potrebbe essere stato saldamente al centro del primo film del DCU, ma non era l’unico supereroe ad apparire. Qualcosa che sembrava importante per James Gunn era mostrare che questo era un mondo vissuto, cosa che si rifletteva nella sequenza iniziale, nei murales sullo sfondo e altro ancora. La Justice Gang ha avuto un ruolo fondamentale in questo aspetto.

Il team, creato da Maxwell Lord, ha iniziato con un roster che includeva Lanterna Verde di Nathan Fillion (Guy Gardner), Mister Terrific di Edi Gathegi e Hawkgirl di Isabela Merced. Superman si era affidato a loro con la sua identità segreta e aveva combattuto al fianco degli eroi, ma non era un membro della Justice Gang. Il roster della squadra si è evoluto alla fine di Superman.

La squadra opera nella Hall of Justice, la sede della Justice League nei fumetti.

Dopo essere stato salvato da Superman, Mister Terrific e Lois Lane, Metamorpho, interpretato da Anthony Carrigan, si è unito alla Justice Gang per impedire all’esercito boraviano di uccidere tutti i cittadini di Jarhanpur, al confine. Inizialmente riluttante, Guy permette a Metamorpho di unirsi alla squadra quando dice che gli piace il nome Justice Gang, cosa che tutti gli altri hanno preso in giro. Lo status della squadra di Superman non è chiaro.

Cosa sta succedendo con Supergirl?

Il film di Superman vede il debutto nel DCU di sua cugina

Infine, dopo che Metropolis è stata salvata e Lex Luthor è stato mandato in prigione, James Gunn ha introdotto Supergirl nel nuovo Universo DC. Il film di Supergirl con Milly Alcock debutterà nelle sale il 26 giugno 2026. Il suo cameo introduce chiaramente il film, in quanto spiega la storia principale del fumetto su cui è basato il film di Supergirl.

La Supergirl di Alcock ha una personalità molto diversa dal Superman di Corenswet. Lei è più rilassata e spensierata, mentre lui è più controllato e responsabile. Supergirl si è rivelata essere la vera proprietaria di Krypto, Superman che si limitava a sorvegliare il cane di sua cugina, che è arrivata ubriaca nonostante la sua fisiologia kryptoniana. Questo perché stava festeggiando su un pianeta con un sole rosso.

Il sole rosso indebolisce i suoi poteri, permettendo a Supergirl di sentire gli effetti dell’alcol. Questo stile di vita è fondamentale per il percorso di Kara nei fumetti di Supergirl: Woman of Tomorrow. Parlando con ScreenRant, James Gunn ha rivelato che Supergirl è “un disastro totale” nel DCU, il che deriva dal fatto che ha un “tracciato molto più difficile” di Superman. Ecco la citazione completa qui sotto:

James Gunn: Sì, è proprio lei. È un disastro. È un disastro totale. Voglio dire, penso che, come scopriremo, abbia avuto un background completamente diverso da quello di Superman. Un background molto più difficile. Lui ha ricevuto un’educazione meravigliosa da questi due genitori che lo amavano e che erano molto sani. E il suo background era molto diverso da quello. Ed è finita diversa da sua cugina.

Il film di Supergirl del 2026 esplorerà ulteriormente il modo in cui la personalità e il passato dell’eroina si collegano nel DCU. Mentre Superman e Supergirl non hanno molti momenti insieme nel film, dato che lei appare nella Fortezza della Solitudine proprio alla fine, i futuri progetti DCU dopo Superman avranno molte possibilità di farlo.