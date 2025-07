Superman: l’India censura alcune scene del film

Superman (qui la recensione) include alcuni esempi di linguaggio volgare e almeno una scena relativamente scioccante (il gioco della roulette russa di Lex), ma è probabilmente difficile immaginare che questo film, in gran parte adatto alle famiglie, possa causare molto scandalo alle commissioni di censura cinematografica di qualsiasi paese. Ciononostante, è ora emerso che il reboot della DCU di James Gunn è stato censurato per la sua uscita in India.

Secondo Bollywood Hungama, il Central Board of Film Certification (CBFC) ha infatti richiesto diversi tagli, tra cui la rimozione di un “gesto osceno” di otto secondi (il dito medio di Guy Gardner) e alcune “immagini sensuali”. A quanto pare, sono state rimosse due scene di baci: quella tra Clark e Lois nel suo appartamento all’inizio del film e quella appassionata in volo dopo la battaglia finale. Superman è poi stato approvato con un certificato U/A 13+ in India, con 41 secondi di tagli nella versione finale distribuita nelle sale.

Cosa di cui i fan e gli spettatori in generale non sono ovviamente contenti, come testimoniano i tanti tweet di protesta emersi su X. “Il bacio è un atto sacro d’amore, ma il nostro Paese lo fa sembrare un crimine. Internet può fare miracoli. Bisogna avviare un nuovo movimento per abolire il CBFC. Hanno rovinato Oppenheimer, F1 e ora Superman. Dovremmo avere un Comitato di Certificazione, non un Comitato di Censura” è il commento di un utente.

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.