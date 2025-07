Superman: guida al cast e ai personaggi del film

L’attesissimo Superman diretto da James Gunn sta per arrivare al cinema, pronto a inaugurare una nuova era per l’universo cinematografico DC. Con un tono più luminoso e umano rispetto alle precedenti incarnazioni, il film promette di restituire al grande schermo un Uomo d’Acciaio ricco di speranza, emozione e modernità. Il cast, ricco di volti noti e nuove promesse, interpreta invece una gamma di personaggi iconici dell’universo DC, alcuni dei quali al debutto cinematografico. In vista dell’uscita, e per prepararsi al meglio alla visione in sala, ecco allora una guida completa al cast e ai personaggi del film.

Il cast e i personaggi protagonisti di Superman

David Corenswet interpreta Superman / Kal-El / Clark Kent

David Corenswet è il nuovo attore incaricato di dare vita a Clark Kent/Kal-El in un progetto live-action, dopo star del calibro di Christopher Reeve e Henry Cavill. Nell’iterazione della DCU, il figlio più famoso di Krypton possiede i suoi soliti poteri, tra cui la vista calorifica, la capacità di volare, la super forza, l’invulnerabilità, la super velocità e la vista a raggi X, tra gli altri. Si tratta però di un supereroe già maturo, equilibrato e cresciuto in una famiglia amorevole. Non siamo di fronte a una classica origin story, ma a un eroe che cerca il suo posto nel mondo, bilanciando altruismo e umanità.

Corenswet si è fatto un nome nella serie Netflix The Politician, ma è apparso anche in film come The Greatest Hits di Hulu e ha recitato nei film Pearl e Twisters, oltre che in alcune popolari serie TV, tra cui Hollywood, Lady in the Lake e We Own This City. Questo ruolo rappresenta il suo debutto da protagonista in un grande franchise, dando corpo a un Superman energico, empatico e moderno. Di Superman, Corenswet ha detto: “Rispetto a Batman e Spider-Man, Superman non viene descritto come un personaggio con grandi conflitti interiori. Se è invincibile, cosa c’è in gioco? Tutte le cose importanti. Puoi essere la persona più equilibrata e ben intenzionata del mondo, ma le persone continueranno a morire. Non puoi salvare tutti per sempre“.

Nicholas Hoult interpreta Lex Luthor

Nicholas Hoult, che secondo quanto riferito avrebbe accettato il ruolo di Lex Luthor nel novembre 2023 prima che la sua partecipazione fosse annunciata ufficialmente pochi giorni dopo, interpreterà uno dei nemici più iconici di Superman. Nonostante il teaser del film suggerisse la possibile apparizione di un altro grande cattivo, Luthor sarà indubbiamente il cattivo principale del film.

Gli spettatori britannici riconosceranno immediatamente Hoult dal film commedia-drammatico del 2002 About a Boy e dalla serie televisiva per adolescenti Skins di Channel 4. Da allora, Hoult ha interpretato una versione più giovane del personaggio Marvel Hank McCoy/Bestia nella seconda serie di film X-Men della Fox e ha recitato in numerosi altri progetti, tra cui Renfield, Warm Bodies, Tolkien, Giurato numero 2 e The Menu.

Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane

Nota soprattutto per aver interpretato Miriam “Midge” Maisel nella serie Prime Video La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan interpreterà la combattiva giornalista Lois Lane in questo film. In Superman non sarà più una damigella in pericolo, poiché Brosnahan interpreterà il personaggio in modo più grintoso e proattivo rispetto alle versioni precedenti.

Nonostante la sua pluripremiata interpretazione nella suddetta serie originale Amazon TV, Brosnahan ha recitato anche in Spie sotto copertura, Manhattan e The Amateur, tra le altre produzioni. La vedremo prossimamente nella seconda stagione di Presunto innocente su Apple TV+, dove Brosnahan è stata recentemente annunciata come protagonista della serie antologica poliziesca.

Nathan Fillion interpreta Guy Gardner / Lanterna Verde

Guy Gardner, uno dei tanti personaggi DC ad assumere l’alias di Lanterna Verde – individui dotati di un anello verde che conferisce varie abilità a chi lo indossa – sarà interpretato da Nathan Fillion. È uno dei tre Lanterna Verde confermati per apparire in questo franchise cinematografico, insieme a John Stewart di Aaron Pierre e Hal Jordan di Kyle Chandler, che saranno introdotti nella serie TV Lanterns della HBO.

Famoso soprattutto per aver interpretato Malcolm “Mal” Reynolds in Firefly, Fillion è apparso in numerose altre serie TV e film di successo. Nella sua brillante carriera, è anche noto per aver interpretato Richard Castle in Castle e in The Rookie della ABC, T.D.K in The Suicide Squad, diversi personaggi nella serie di film Guardiani della Galassia e per aver doppiato personaggi in varie serie TV animate e nella serie di videogiochi Halo. Fillion tornerà a vestire i panni di Gardner nella seconda stagione di Peacemaker, in arrivo su HBO Max alla fine di agosto.

Edi Gathegi interpreta Michael Holt / Mister Terrific

Il vero nome di Mister Terrific è Michael Holt, che farà la sua prima apparizione dal vivo proprio in Superman. Edi Gathegi interpreterà Holt, uno dei tre individui dotati di superpoteri che compongono la Justice Gang, di proprietà dell’azienda. Per quanto riguarda Mister Terrific, è uno scienziato diventato supereroe che usa sfere fluttuanti, note come T-spheres, per creare proiezioni olografiche, hackerare altre macchine ed emettere scariche di energia. È anche incredibilmente intelligente (ha 14 dottorati di ricerca nella DC Comics) e ricco.

In sostanza, ha le finanze e la potenza di fuoco pari a quelle del più famoso vigilante miliardario Bruce Wayne/Batman. Edi Gathegi ha recitato in diversi episodi e/o stagioni di For All Mankind di Apple, The Blacklist della NBC, Proof della TNT e The Family Tools della ABC. Alcuni spettatori potrebbero riconoscerlo anche da X-Men – L’inizio e The Harder They Fall.

Isabela Merced interpreta Kendra Saunders / Hawkgirl

Il terzo e ultimo membro della Justice Gang, Hawkgirl – il cui vero nome è Kendra Saunders è interpretato da Isabela Merced. Hawkgirl ha una delle storie più complicate di tutta la DC Comics. In sostanza, però, Saunders è l’ultima reincarnazione di Shayera Hol, membro di una razza aliena conosciuta come i Thanagariani. Terza detentrice del mantello di Hawkgirl, Saunders possiede i ricordi dei suoi antenati, Hol e Shiera Sanders. È anche un’eroina riluttante e cinica, quindi aspettiamoci che entri in conflitto con il più idealista Superman. Per quanto riguarda le abilità, può volare, è un’esperta combattente e possiede le solite abilità sovrumane.

Vista l’ultima volta nel ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us, la stella di Merced è in ascesa grazie alle sue interpretazioni nello spin-off di Spider-Man, Madame Web, Alien: Romulus, Dora e la città perduta e Instant Family. Il mese prossimo apparirà anche in un cameo nella seconda stagione di Peacemaker.

Anthony Carrigan interpreta Rex Mason / Metamorpho

Metamorpho è è un archeologo in grado di alterare gli atomi del proprio corpo per modificarne la forma e la consistenza e creare qualsiasi elemento desideri, divenendo così suo malgrado un supereroe. Il suo aspetto è considerato mostruoso da alcuni, e l’attore Anthony Carrigan ha dichiarato al DC Studios Podcast di sentirsi “maledetto” dal suo potere. “Per me era davvero importante… [che] questo personaggio in particolare avesse questo vero e proprio pathos”, ha spiegato.

“E a differenza di molti supereroi, lui non è entusiasta del fatto di esserlo. Si sente maledetto da ciò che ha. E quindi ho davvero dato qualcosa in più a questo personaggio, e questo ha davvero acceso la scintilla”. Il ruolo che ha portato Anthony Carrigan al successo è stato quello di Noho Hank nella serie HBO Barry. È anche noto per aver interpretato Victor Zsasz in Gotham su Fox e Kyle Davies in The Forgotten su ABC.

Frank Grillo interpreta Rick Flag Sr

Rick Flag Sr è, ovviamente, il padre di Rick Flag interpretato da Joel Kinnaman (visto l’ultima volta in The Suicide Squad del 2021). È direttore dell’organizzazione governativa ARGUS e in passato ha gestito i Creature Commandos su ordine di Amanda Waller. I fan dei fumetti riconosceranno Frank Grillo nel ruolo del cattivo di Capitan America Brock Rumlow, alias Crossbones, apparso sia in The Winter Soldier che in Civil War. È noto anche per The Shield, Prison Break, Tulsa King e per la saga di La notte del giudizio.

María Gabriela de Faría interpreta Angela Spica / The Engineer

Maria Gabriela De Faria interpreta Angela Spica/The Engineer, membro di The Authority, una squadra di antieroi dell’universo Wildstorm/DC Comics che non esita a ricorrere a misure estreme per salvare la situazione. Spica è solitamente raffigurata con un corpo dalle capacità multiformi e vari superpoteri grazie al suo sangue arricchito di naniti. Tuttavia, mentre la sua controparte DCU è anch’essa dotata di nanotecnologia, questa funge da armatura, consentendo a Spica di creare varie armi e conferendole abilità sovrumane.

Attrice venezuelana che ha recitato in varie telenovelas, de Faria non sarà un nome familiare a molti. Ha recitato come guest star in alcune serie in lingua inglese, tra cui Deadly Class, The Moodys e Animal Control, ma la sua imminente apparizione in Superman è il suo ruolo internazionale più importante fino ad ora.

Il cast e i personaggi secondari di Superman

Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano Pa Kent e Martha Kent

Pa e Martha Kent sono i genitori adottivi di Superman sulla Terra. Non è chiaro quanto sarà importante il loro ruolo nel film, ma dalle immagini che abbiamo visto sappiamo che condivideranno alcune scene commoventi con il protagonista kryptoniano.

Tra i crediti cinematografici di Pruitt Taylor figurano Mississippi Burning e JFK, mentre quelli televisivi includono The Mentalist, Murder One, True Blood, Murder One, Stranger Things, Bird Box, Beautiful Girls e The Blacklist. Superman segnerà il suo ritorno sullo schermo dopo quattro anni: l’ultima sua apparizione risale al 2021 in Crime Story.

Tra i film di Neva Howell ricordiamo Diario di una schiappa – Portatemi a casa!, La truffa dei Logan e My Fellow Americans, ma anche Beckinfield, The Edge of Sanity e The Resident.

Skyler Gisondo interpreta Jimmy Olsen

Jimmy Olsen è il fotografo del Daily Planet, che diventa un caro amico di Clark Kent e Lois Lane. Talmente caro, infatti, che il personaggio è stato protagonista di una sua serie di fumetti dal titolo Superman’s Pal Jimmy Olsen.

Ad oggi, Skyler Gisondo è noto soprattutto per il suo lavoro in The Righteous Gemstones della HBO, Santa Clarita Diet di Netflix e nella serie di film Una notte al museo. Ha anche recitato in un ruolo secondario nel film Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, candidato a diversi premi.

Wendell Pierce interpreta Perry White

Perry White è il caporedattore del Daily Planet e il capo di Clark Kent, Lois Lane e dei loro colleghi della testata. Conosciamo Wendell Pierce in quanto è recentemente apparso nel film MCU Thunderbolts*, dove ha interpretato un politico statunitense incaricato di interrogare Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis Dreyfus. Tra gli altri suoi crediti figurano The Wire, Suits e Chicago PD.

Beck Bennett interpreta Steve Lombard

Steve Lombard è un giornalista sportivo del quotidiano di Metropolis, il Daily Planet. Prima di questo film, Beck Bennett ha fatto parte del cast di Saturday Night Live per otto stagioni. Tra i suoi film ricordiamo Bill & Ted Face the Music, Angry Birds – Il film 2 e Zoolander 2.

Mikaela Hoover interpreta Cat Grant

Cat Grant è una giornalista del Daily Planet. Tra i film interpretati dall’attrice Mikaela Hoover figurano Guardiani della Galassia, The Belko Experiment e Super, mentre tra le serie TV figurano Lucifer della Fox, The Guest Book della TBS e The League della FX.

Sara Sampaio interpreta Eve Teschmacher

Eve Teschmacher è l’assistente di Lex Luthor. In genere, Teschmacher è anche l’interesse amoroso di Luthor, ma questa versione del personaggio è stata modificata per renderla anche un’influencer sui social media. Per Sara Sampaio, modella portoghese, Superman è il suo debutto cinematografico come attrice.