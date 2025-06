James Gunn spiega perché passa così tanto tempo a smentire i rumor on-line

Non c’è davvero nessun altro capo di studio come il regista di Superman, James Gunn, che affronta e smentisce le voci sui supereroi sui social media con costanza e precisione. Immaginate il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che si prende del tempo dalla sua fitta agenda per zittire regolarmente le voci dei fan online.

Non è qualcosa che abbiamo visto e non vedremo mai, ma è parte integrante della realtà di James Gunn come co-presidente dei DC Studios. Nonostante l’enorme responsabilità di supervisionare il reboot del DC Universe e dirigere Superman, Gunn trova il tempo per interagire con i fan sui social media, correggendo spesso la disinformazione.

Parlando con Entertainment Weekly, James Gunn ha rivelato che la sua motivazione principale per intervenire è proteggere i registi, gli attori e i creativi coinvolti in questi progetti ad alto rischio.

“Sto cercando di ridurre le spese”, ha ammesso Gunn. “Ma ogni tanto, una voce si diffonde così velocemente da poter effettivamente colpire qualcuno personalmente, ed è allora che sento il bisogno di intervenire.”

Ha spiegato che alcuni scooper online con un seguito numeroso diffondono informazioni false così spesso che è estenuante starne al passo. “Ci sono un paio di persone che pubblicano costantemente cose errate: il 95% di quello che dicono non è vero”, ha detto Gunn. “Forse una volta su venti, c’è un briciolo di verità. Ma poi stanca.”

È interessante notare che Gunn ha riconosciuto che, smentendo queste affermazioni, potrebbe dare maggiore attenzione a questi account. “In un certo senso, potrei persino aiutarli rispondendo: ricevono più traffico e credo che questo gli piaccia”, ha aggiunto. “Quindi ho quasi smesso.” Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Quando una voce ha il potenziale di ferire i sentimenti di qualcuno o danneggiare un rapporto professionale, James Gunn ha detto di intervenire senza esitazione.

“Ad esempio, se siamo alle prime trattative con un regista e improvvisamente si diffonde la voce che un altro regista, completamente estraneo al progetto, sia coinvolto, questo può creare confusione o persino delusione. Lo stesso vale per il casting. Quando sono in gioco le emozioni o la reputazione delle persone, chiudo subito la questione.”