James Gunn afferma che la famigerata scena di volo di Superman non sarà nel film: “Non mi è piaciuta”

Il regista di Superman, James Gunn, ha rivelato che l’inquadratura dell’Uomo d’Acciaio che prende il volo, diventata virale per il suo aspetto “buffo”, non apparirà effettivamente nel film. A gennaio, i DC Studios hanno pubblicato un nuovo spot televisivo per il Superman di James Gunn e, mentre i fan sono stati felicissimi di vedere per la prima volta Superman in volo, una rapida occhiata all’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) ha suscitato parecchio scherno online.

L’inquadratura in questione era un primo piano del volto di Superman mentre si rialza da un avvitamento per evitare delle rocce. Alcuni fan hanno deriso l’espressione “buffa” del volto del personaggio, mentre altri hanno ritenuto che gli effetti visivi lo facessero apparire innaturalmente immobile, con i capelli e il mantello che si muovevano al vento. Qualunque fosse (o meno) il problema, molti sembravano concordare sul fatto che qualcosa sembrasse semplicemente “strano” nell’inquadratura.

A Gunn è stato chiesto del teaser su Threads all’epoca, e lui ha risposto come segue: “Non c’è assolutamente alcuna computer grafica sul suo volto. I volti delle persone possono apparire diversi quando si mette un grandangolo da vicino. La lastra di sfondo alle Svalbard è reale al 100%, così come David.”

Nonostante la sua iniziale difesa dell’inquadratura, Gunn ha ora ammesso che sembrava un po’ “strana” e che non sarà affatto presente nel film finito. “Era uno spot televisivo e non era una ripresa con effetti visivi completa”, ha spiegato Gunn a EW. “Quindi la parte in cui volava, era una fotografia del suo volto e di lui che volava. Era una fotografia di un drone che volava davanti a uno sfondo reale. Quindi tutti i pezzi erano reali, ma è stata incorporata in un modo un po’ bizzarro. Non mi piaceva quell’inquadratura, quindi non è nemmeno quella che c’è nel film. A volte sono piuttosto severo quando guardo un trailer e guardo ogni inquadratura, ma a volte con le pubblicità mi dimentico di guardarla attentamente. Quindi questa mi è sfuggita.”

La decisione del regista di rimuovere questa inquadratura ha suscitato qualche polemica, poiché alcuni ritengono che non dovrebbe “assecondare” coloro che hanno sollevato polemiche sulla sequenza in primo luogo. Gunn ha anche confermato che ci sono “altri personaggi che appariranno in Superman e che non sono ancora stati annunciati”.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).