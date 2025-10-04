HomeCinema News2025

Final Destination 7: trovato il regista del film!

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Final Destination: Bloodlines

Final Destination 7 ha trovato un nuovo regista per il prossimo capitolo della saga horror. L’ultimo film, Final Destination: Bloodlines, è stato co-diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein, ma i due hanno deciso di non continuare con la saga della New Line Cinema che ha incassato più di un miliardo di dollari nei sei film precedenti. Secondo The Hollywood Reporter, il nuovo regista è dunque il belga Michiel Blanchart, che è emerso come la scelta migliore dopo quella che è stata descritta come una “ricerca breve ma intensa”.

Dopo i 286 milioni di dollari incassati in tutto il mondo da Final Destination: Bloodlines e le migliori recensioni della serie, Final Destination 7 è stato confermato ad agosto. Mentre Lipovsky e Stein non torneranno, la co-sceneggiatrice di Bloodlines Lori Evans Taylor tornerà a scrivere la sceneggiatura del prossimo film. Tornerà anche il team di produzione, guidato da Toby Emmerich, Dianne McGunigle, Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor e Jon Watts.

Al momento non è stata ancora comunicata la data di uscita di Final Destination 7, né sono disponibili dettagli sulla trama del film. Non ci sono nemmeno informazioni sul cast, anche se purtroppo Tony Todd, pilastro della serie, non potrà riprendere il ruolo di William Bludworth, essendo scomparso nel 2024.

Chi è Michiel Blanchart, regista di Final Destination 7?

Blanchart ha all’attivo un solo lungometraggio come regista, Night Call del 2024, un thriller d’azione in lingua francese. Il film ha ricevuto ottime recensioni dalla critica, ottenendo un punteggio dell’82% su Rotten Tomatoes. Ha anche vinto 10 premi su 11 nomination ai Magritte Awards – la versione belga degli Oscar – tra cui quello per il miglior film, con Blanchart che ha vinto i premi per il miglior regista e la migliore sceneggiatura.

Blanchart ha anche diretto una serie di cortometraggi. Tra questi c’è You’re Dead, Hélène, che è entrato nella rosa dei potenziali candidati alla categoria Miglior cortometraggio live-action agli Oscar del 2023. Il film Final Destination 7 sarà così il suo debutto con un progetto in lingua inglese.

Articolo precedente
Jason Bateman alla regia di The Partner con Tom Holland
Articolo successivo
Anne Hathaway e Adam Driver protagonisti di Alone at Dawn per Ron Howard
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved