Final Destination 7: trovato il regista del film!

Final Destination 7 ha trovato un nuovo regista per il prossimo capitolo della saga horror. L’ultimo film, Final Destination: Bloodlines, è stato co-diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein, ma i due hanno deciso di non continuare con la saga della New Line Cinema che ha incassato più di un miliardo di dollari nei sei film precedenti. Secondo The Hollywood Reporter, il nuovo regista è dunque il belga Michiel Blanchart, che è emerso come la scelta migliore dopo quella che è stata descritta come una “ricerca breve ma intensa”.

Dopo i 286 milioni di dollari incassati in tutto il mondo da Final Destination: Bloodlines e le migliori recensioni della serie, Final Destination 7 è stato confermato ad agosto. Mentre Lipovsky e Stein non torneranno, la co-sceneggiatrice di Bloodlines Lori Evans Taylor tornerà a scrivere la sceneggiatura del prossimo film. Tornerà anche il team di produzione, guidato da Toby Emmerich, Dianne McGunigle, Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor e Jon Watts.

Al momento non è stata ancora comunicata la data di uscita di Final Destination 7, né sono disponibili dettagli sulla trama del film. Non ci sono nemmeno informazioni sul cast, anche se purtroppo Tony Todd, pilastro della serie, non potrà riprendere il ruolo di William Bludworth, essendo scomparso nel 2024.

Chi è Michiel Blanchart, regista di Final Destination 7?

Blanchart ha all’attivo un solo lungometraggio come regista, Night Call del 2024, un thriller d’azione in lingua francese. Il film ha ricevuto ottime recensioni dalla critica, ottenendo un punteggio dell’82% su Rotten Tomatoes. Ha anche vinto 10 premi su 11 nomination ai Magritte Awards – la versione belga degli Oscar – tra cui quello per il miglior film, con Blanchart che ha vinto i premi per il miglior regista e la migliore sceneggiatura.

Blanchart ha anche diretto una serie di cortometraggi. Tra questi c’è You’re Dead, Hélène, che è entrato nella rosa dei potenziali candidati alla categoria Miglior cortometraggio live-action agli Oscar del 2023. Il film Final Destination 7 sarà così il suo debutto con un progetto in lingua inglese.