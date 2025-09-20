Black Rabbit, spiegazione del finale: cosa succede a Vince e Jake?

Black Rabbit è un thriller criminale, ma dietro il caos racconta soprattutto di famiglia, amore e lealtà. La miniserie Netflix, uscita il 18 settembre, segue due fratelli la cui discesa nel mondo criminale di New York mette a rischio le loro vite e il ristorante che li unisce. Jake (Jude Law) è un ristoratore di successo, mentre Vince (Jason Bateman) è un tossicodipendente con un passato di errori. Insieme avevano fondato il Black Rabbit, ma l’irresponsabilità di Vince lo aveva allontanato dall’attività.

Cosa succede prima del finale

La serie si apre con una rapina durante un evento mondano al ristorante, per poi tornare indietro nel tempo e mostrare come si è arrivati a quel momento. Vince ritorna a New York dopo aver accumulato debiti di gioco, inseguito dal boss Joe Mancuso, dal figlio Junior e dal suo braccio destro Babbitt. Chiede aiuto al fratello Jake, che si trova già a gestire tensioni personali e professionali con Wes, musicista e socio del locale, Estelle, sua amante e moglie di Wes, e Roxie, la chef.

Un evento scatenante è la vicenda di Anna, barista del locale, aggredita sessualmente da un cliente facoltoso, Jules. Jake, inizialmente ignaro, la licenzia per le assenze, salvo poi scoprire la verità. Più preoccupato della reputazione del ristorante che della giustizia, cerca di insabbiare il caso, ma Anna diventa un bersaglio dei criminali a causa di Vince. Junior e Babbitt, tentando di intimidirla, finiscono per ucciderla accidentalmente. Per proteggersi, Jake propone ai gangster la rapina al Black Rabbit come compensazione.

Chi partecipa alla rapina

Anche se Jake e Mancuso avevano annullato il piano, Junior decide di portarlo avanti. Babbitt si tira indietro, e al suo posto Junior coinvolge Vince, dopo un duro litigio con Jake. Il colpo va storto: invece di agire prima della festa, irrompono durante l’evento. Vince punta subito all’orologio del fratello, ricordo del padre defunto, ma Jake si rifiuta di cederlo. Ne nasce il caos: lo chef Tony e Wes vengono colpiti, e Junior sta per uccidere Jake, ma Vince lo abbatte per salvarlo.

Il destino di Vince

Dopo aver sparato a Junior, Vince fugge con i gioielli per venderli e scappare. Mancuso però lo insegue, e la sua banda rapisce Gen, la figlia di Vince, per costringere Jake a rivelare i suoi spostamenti. Jake riesce a salvarla, e con un ricatto a Campbell, avvocato di Jules, trova un modo per mandare Vince fuori dal paese.

Prima di partire, i due fratelli si confidano al Black Rabbit. Vince rivela di aver ucciso il padre violento da bambino; Jake confessa di aver sempre saputo e di non averlo mai giudicato. Resosi conto che Jake non smetterà mai di sacrificarsi per lui, Vince decide di liberarlo: si getta dal tetto del ristorante, ponendo fine alla sua vita.

Il destino di Jake

Dopo il suicidio del fratello, Jake consegna alle autorità il video che prova l’aggressione ad Anna, facendo finalmente la cosa giusta. Pur salvo dai gangster, deve affrontare le conseguenze: Wes muore, la relazione con Estelle si chiude, e il sogno imprenditoriale del Black Rabbit si dissolve.

Il finale di Black Rabbit

La serie si conclude con un epilogo agrodolce. Jake rinuncia alle sue ambizioni e lavora come semplice barista, scegliendo una vita più semplice e vicina alla famiglia. Roxie apre un nuovo locale chiamato Anna’s, in memoria dell’amica scomparsa, con Tony al suo fianco. Jules viene arrestato, mentre Jake sembra finalmente libero dal peso del passato e pronto a una vita più autentica.