Jason Momoa conferma un dettaglio fondamentale sul Lobo del DCU

Jason Momoa è tornato a parlare del suo Lobo, svelando uno degli elementi classici del personaggio che l’Universo DC sta adattando per il suo prossimo debutto in Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei film più attesi del nuovo DCU, con Milly Alcock nei panni della nuova Ragazza d’Acciaio. Un’aggiunta importante al film solista di Kara Zor-El è dunque proprio quella di Lobo, che sarà a punto interpretato da Momoa, dopo il suo periodo trascorso nel franchise DCEU nei panni di Aquaman.

In una nuova intervista con ComicBook, Jason Momoa ha dunque parlato brevemente della sua prossima versione di Lobo nel film attualmente in produzione. Quando a Momoa è stato chiesto di portare il linguaggio adulto di Lobo sul grande schermo, l’ex star di Aquaman ha dichiarato: “Abbiamo detto fraggin‘ e bastich un bel po’”, facendo riferimento alle famose frasi ad effetto del personaggio tratte dai fumetti.

Che ci commenti di Jason Momoa ci dicono sul Lobo del DCU

Anche se Lobo non faceva parte della serie originale di Supergirl: Woman of Tomorrow, da cui è tratto questo film, l’aggiunta di Jason Momoa come cacciatore di taglie della DC è già destinata a essere uno degli aspetti più affascinanti da seguire nella storia. Che il Lobo di Momoa nel film abbia un ruolo piccolo o grande resta ancora da vedere. Tuttavia, il commento dell’attore su come si stia cercando di onorare quanti più dettagli possibili della controparte fumettistica del personaggio DC è incredibilmente promettente.

Dal momento che Lobo non è mai stato trattato nelle sale cinematografiche, il fatto che sia Momoa – che è un grande fan del personaggio – a portarlo in vita ha il potenziale per renderlo un protagonista di spicco del DCU. A seconda di come verrà impostato in Supergirl: Woman of Tomorrow, averlo come uno dei divertenti personaggi ricorrenti del DCU permetterebbe a Momoa di vivere un’esperienza completamente diversa rispetto a quella vissuta nel ruolo di Aquaman nella timeline dei film del DCEU. Semmai, sarebbe stato più scioccante se il Lobo di Momoa non avesse avuto i suoi tratti caratteristici, come le sue famose parolacce, dei fumetti.