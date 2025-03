The Bride: il rinvio sarebbe dovuto ad alcuni test screening negativi

The Bride, il prossimo film su Frankenstein interpretato da Christian Bale e diretto da Maggie Gyllenhaal, ha subito uno slittamento della data di uscita e arriverà in sala nel 2026 anziché nel 2025. Ambientato nella Chicago degli anni ’30, il film segue Frankenstein mentre cerca il Dr. Euphronius affinché gli crei una compagna. Oltre a Bale, il cast del film comprende Jessie Buckley, nel ruolo della Sposa, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard e Jake Gyllenhaal. Questa notizia arriva non molto tempo dopo la rivelazione che le reazioni alle prime proiezioni di prova del film sono state negative.

Cosa significa questo cambio di data di uscita per The Bride

Questo ritardo suggerisce ovviamente che la Warner Bros. non è molto soddisfatta del prossimo film della Gyllenhaal. Una data di uscita a settembre è senza dubbio considerata più ideale di quella di marzo nel settore, il che suggerisce che lo studio non è sicuro che The Bride otterrà buoni risultati al botteghino. Questo cambiamento non dovrebbe necessariamente sorprendere, dal momento che – come anticipato – il film sarebbe stato accolto negativamente durante le prime proiezioni di prova. In un recente rapporto di Puck, il capo di una società di produzione ha persino affermato che “dare a [Gyllenhaal] qualcosa di più di 15 milioni di dollari per fare il film è irresponsabile, per quanto mi riguarda”.

Sebbene Maggie Gyllenhaal sia un’attrice molto conosciuta, ha diretto solo un film in precedenza. Il suo debutto alla regia nel 2021, The Lost Daughter, ha ottenuto un fantastico 94% su Rotten Tomatoes ed è stato nominato per diversi premi Oscar. Tuttavia, se quanto riportato si rivelasse vero, il suo nuovo film potrebbe non raggiungere lo stesso successo. Dal momento che il budget di The Bride è stato dichiarato superiore a 100 milioni di dollari, potrebbe far perdere molti soldi per la Warner Bros.

C’è però un precedente: Mickey 17, un altro film di genere della Warner Bros. con un budget di oltre 100 milioni di dollari e una data di uscita a marzo, sta perdendo una quantità significativa di denaro per lo studio. Un nuovo rapporto suggerisce che il progetto di fantascienza, costato 118 milioni di dollari senza considerare la pubblicità, potrebbe perdere fino a 80 milioni di dollari, nonostante abbia come protagonista Robert Pattinson e sia stato diretto da Bong Joon-Ho, la cui ultima uscita prima di questo lungometraggio è stata Parasite, vincitore del premio come miglior film. Non resta dunque che attendere di scoprire quale sarà il destino di The Bride.