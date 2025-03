Jason Momoa afferma che il suo Lobo è “abbastanza fedele” al personaggio DC Comics

Dopo aver interpretato Aquaman nei film del DCEU, il tempo di Jason Momoa con il genere dei supereroi è dunque tutt’altro che finito, poiché si sta preparando a entrare nel DCU di James Gunn, ma questa volta in un ruolo molto diverso. Momoa interpreterà infatti il famoso cacciatore di taglie della DC, Lobo, anche se i dettagli sul suo coinvolgimento sono rimasti molto riservati.

Momoa ha però ora fornito ulteriori dettagli su come l’Universo DC stia realizzando un costume di Lobo fedele a quello del fumetto per il suo debutto in Supergirl: Woman of Tomorrow. In una nuova intervista con Ash Crossan di ScreenRant per il suo nuovo film, Minecraft, Momoa ha infatti parlato di diversi aspetti del personaggio, tra cui il fatto che ama il materiale di partenza della DC e che si tratta di un ruolo che lo rende nervoso.

“Questo è il ruolo che ho sempre voluto interpretare. È il fumetto che ho amato, quindi sono molto nervoso. Interpretare questo personaggio non è per nulla scontato. È piuttosto grande. Non voglio svelare troppo, ma voglio dire, siamo abbastanza in linea con il personaggio e lui è piuttosto rude e burbero e… devo dire che la moto è molto bella. Alla domanda se pensa che Lobo sarà in giro per un bel po’ nel DC Universe, Momoa ha invece replicato: “Lo spero, lo spero. È il film di Supergirl, quindi è fantastico. Per ora vi sono entrato solo per un po’”.

Jason Momoa è perfetto per il ruolo di Lobo nell’Universo DC

Da quando è stato rivelato che Momoa si unirà ufficialmente al cast di Supergirl: Woman of Tomorrow, è stato uno degli aspetti più discussi del film, soprattutto per il fatto che una delle principali star della Justice League del DCEU si sta già unendo al DCU. Dalle dichiarazioni di Momoa, si evince che, sebbene la sua carriera di Aquaman si sia conclusa con una nota negativa, è pronto per un nuovo capitolo nel ruolo di Lobo, che diventa un sogno che si avvera. Grazie alla ricca storia di Lobo nei fumetti, ci sono molte direzioni in cui il DCU può portarlo in futuro.

Anche se Lobo sarà una novità per Supergirl: Woman of Tomorrow, l’idea di far interpretare il ruolo a Jason Momoa era nel mirino dei DC Studios da molto tempo. Anche Gunn ha rivelato di recente che il casting di Lobo per Momoa era qualcosa che avevano già in mente, il che rende la sua aggiunta al DCU ancora più eccitante. Cosa ha in serbo il futuro per Momoa dopo il film di Supergirl resta da vedere, poiché i DC Studios non hanno rivelato in quali altri film e spettacoli potrebbe apparire in seguito.