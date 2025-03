Jennifer’s Body: Amanda Seyfried stuzzica i fan su un possibile sequel

Tra i classici cult delle commedie horror, spicca Jennifer’s Body, interpretato da Megan Fox e Amanda Seyfried. Il film, diretto da Karyn Kusama su sceneggiatura di Diablo Cody, ha avuto un primo riscontro negativo, ma col tempo si è imposto come un classico di culto, raccogliendo fan in tutto il mondo, che spesso hanno mostrato interesse per un sequel a distanza di oltre un decennio. Il film era molto insolito per l’epoca e parlava dei temi dell’emancipazione femminile ed esplorava le complesse relazioni tra donne.

Sebbene non vi sia alcun annuncio ufficiale o conversazione sul revival del film, Amanda Seyfried ha recentemente dato ai fan un insolito aggiornamento. In occasione di una proiezione a Toronto del suo nuovo film Seven Veils, la Seyfried ha infatti stuzzicato i fan lasciando intendere che un sequel potrebbe essere in corso. “Penso che ne faremo un altro”, ha detto ai fan in un nuovo video. Quando poi le è stata chiesta una conferma, ha detto con un occhiolino: “Non l’ho confermato! Ho detto “credo”. Ci stiamo lavorando”.

Cosa sappiamo del sequel di “Jennifer’s Body”?

Per i fan del film e della Seyfried, l’ammiccamento è una conferma sufficiente che potrebbero ricevere un aggiornamento positivo a tempo debito. Tuttavia, i commenti di Amanda Seyfried sono in sintonia con quelli della sceneggiatrice originale, dato che anche lei, in passato, ha mostrato interesse a scrivere un sequel e la volontà di collaborare con il team giusto per realizzarlo. Aveva infatti rivelato: “Non ho finito con Jennifer’s Body. Devo solo trovare… devo collaborare con persone che ci credano quanto me e questo non è ancora successo. Ho bisogno di qualcuno che ci creda e che abbia un miliardo di dollari”.

Il film originale segue Jennifer (Megan Fox), che viene posseduta e si trasforma in una succube dopo essere stata sacrificata a Satana. Quando la sua migliore amica Anita (Amanda Seyfried) lo viene a sapere, deve fermare Jennifer prima che attacchi il suo amante Chip. Nonostante non sia stato un grande successo in termini economici, il film si è poi conquistato un posto nel cuore dei fan. Come disse Diablo Cody: “È stato un fallimento critico e commerciale. Ero piuttosto umiliata, ad essere del tutto onesto con voi”. Con il passaparola, però, la sua popolarità è poi cresciuta.