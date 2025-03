Hans Zimmer sul perché abbia smesso di lavorare con i supereroi: “Volete che faccia personaggi minori?”

Il primo progetto da compositore di Hans Zimmer è stato Rain Main del 1988, ma è salito alla ribalta agli occhi dei fan dei fumetti per aver firmato la colonna sonora della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, a partire da Batman Begins del 2005. La loro collaborazione è continuata con diversi blockbuster e Zimmer ha infine partecipato ad alcuni altri film di supereroi. Tra questi, L’Uomo d’Acciaio, Wonder Woman e persino The Amazing Spider-Man 2, anche se i suoi crediti si estendono anche a progetti che vanno da Il Re Leone a Il Gladiatore.

Nel corso di una recente intervista con Josh Horowitz, a Zimmer è stato chiesto se i Marvel Studios l’avessero mai chiamato nel tentativo di portare Zimmer nel MCU. “L’hanno fatto, ma è sempre stato… il momento non era dei migliori”, ha spiegato. “E davvero, onestamente, sto cercando altre cose in questo momento. Sentite, ho fatto la tripletta – ho fatto Batman, Superman, Spider-Man e Wonder Woman! Voglio dire, cosa vuoi che faccia, qualche personaggio minore?”. “È stato molto arrogante da parte mia dirlo, ma in realtà Kevin Feige mi ha detto: “Hans, di cosa ti lamenti?””.

I fan andrebbero indubbiamente fuori di testa se Hans Zimmer salisse a bordo di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ad esempio. Il più grande gruppo di supereroi sarebbe certamente un modo per superare personaggi del calibro di Batman e Superman. I progetti recenti di Zimmer includono The Creator, Dune – Parte Due, Kung Fu Panda 4 e Blitz. Guardando al futuro, potremo ascoltare le sue colonne sonore nel film di F1 di quest’estate e, quando finalmente accadrà, in Dune – Parte Tre di Denis Villeneuve.

Il compositore ha poi rivelato se ha mai preso in considerazione l’idea di dirigersi verso la galassia lontana lontana di Star Wars. “Penso che per quanto riguarda Star Wars, Ludwig [Göransson] stia facendo cose molto interessanti”, ha detto Zimmer, riferendosi al compositore di The Mandalorian e Black Panther dei Marvel Studios. “Quante cose interessanti vuoi inserire in questa cosa prima che cada a pezzi e non sia più Star Wars?”, ha osservato. “Perché l’unico modo in cui mi vedrei è se potessi reinventarlo”.