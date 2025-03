Vertigo: Steven Knight fornisce promettenti aggiornamenti sul remake

Nel 2023 è stato annunciato un progetto molto interessante su cui tutti gli occhi si sono puntati. La Paramount Pictures aveva infatti ordinato un remake dell’iconico film di Alfred Hitchcock, Vertigo (anche noto in Italia come La donna che visse due volte) con Robert Downey Jr. nel ruolo del protagonista e Steven Knight, uno degli sceneggiatori più popolari del momento, incaricato di scrivere l’adattamento. Poiché sia Downey Jr. che Knight hanno avuto numerosi progetti di alto profilo in lavorazione o in uscita negli ultimi tempi, i dettagli sul film Vertigo sono stati ad oggi scarsi.

Ma ora sembrano esserci aggiornamenti. In una recente intervista, Knight ha parlato del suo processo e dello stato del progetto. “Mi gira in testa mentre parliamo”, ha detto a proposito dello sviluppo del film. Vertigo è uno dei migliori film di Hitchcock e ha influenzato una generazione di registi e il loro linguaggio visivo. “Ho dei flashback di circa un’ora fa mentre scrivevo”, ha detto Knight del suo processo, rivelando inoltre: ”È un film interessante… Voglio dire, ovviamente, la gente lo considera il miglior film mai realizzato. Quindi dovresti essere un idiota per adattarlo, e così è quello che sono”.

Knight, il creatore di Peaky Blinders, Taboo, Redemption e altri titoli ancora, comprende la necessità di intraprendere un compito erculeo come il remake di un film di Hitchcock e le aspettative dei fan che ne derivano. Ha infatti dichiarato: “Ma, sapete, mi piacciono cose del genere. Mi piace. È così strano provare a farlo e a provarci. Smantellare quella trama è come disinnescare una bomba a orologeria della seconda guerra mondiale. È tutto finito. È molto complesso, ma è ciò che occupa le mie ore di veglia”.

Cosa aspettarsi dal remake di Vertigo?

Il film originale seguiva un ex detective della polizia che era stato costretto a ritirarsi dopo un trauma subito in servizio che lo aveva lasciato con una paura paralizzante delle altezze e un caso di vertigini. Dopo il pensionamento, viene assunto da un amico per pedinare la moglie dell’uomo, a causa del suo comportamento irregolare che desta preoccupazione. Sebbene il film sia in una fase iniziale di sviluppo, è difficile immaginare quali cambiamenti possano essere apportati all’avvincente trama originale.

Tuttavia, Robert Downey Jr. riprenderà l’iconico ruolo interpretato da James Stewart nel film originale. Come noto, l’attore premio Oscar ha in cantiere numerosi di progetti interessanti, tra cui spicca il suo ritorno nel MCU come Dottor Destino. Per quanto riguarda Knight, è al momento impegnato nella realizzazione del film Peaky Blinders e la seconda stagione di A Thousand Blows. Al momento, dunque, non ci sono certezze dai tempi entro cui potrebbe essere realizzato il film. Si prevede, in ogni caso, non a breve.