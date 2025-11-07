Farang: la spiegazione del finale del film

Diretto da Xavier Gens, Farang (anche noto come Mayhem!) è un film thriller d’azione francese che si svolge principalmente nella Thailandia orientale. La trama non è nulla di straordinario, ma le scene d’azione lo rendono degno di essere visto. I primi minuti approfondiscono il passato del protagonista. Scopriamo da dove viene e quanto sia disperato nel voler ricominciare da capo. Ma la vita trova sempre nuovi modi per mettere alla prova Sam e, anche dopo la fuga in Thailandia, la violenza trova il modo di entrare nella sua vita.

In precedenza, Sam è incarcerato per spaccio di droga per conto di una banda. È rilasciato sulla parola e non vede l’ora di iniziare una vita onesta con un nuovo lavoro, ma sfortunatamente la banda per cui lavorava non gli permette di vivere in pace. Sam viene aggredito dai membri di questo gruppo e, mentre cerca di difendersi, finisce per ucciderne uno. Sam riesce poi a fuggire in Thailandia, dove alla fine si innamora di una ragazza.

Perché Sam è determinato a vendicarsi?

Dopo essersi trasferito in Thailandia, Sam incontra Mia e sua figlia Dara. Mia è per metà thailandese e per metà francese e, dopo che il suo fidanzato francese le ha spezzato il cuore sette anni prima, si stabilisce in Thailandia con sua figlia. Mia e Dara portano speranza nella vita di Sam in un momento in cui lui ha quasi rinunciato. Mia è incinta e stanno per mettere su famiglia insieme. Per il momento, Sam lavora come addetto ai bagagli in un hotel. Ha anche sviluppato un interesse per la Muay Thai e partecipa anche a incontri locali.

Sam e Mia hanno in programma di aprire un ristorante insieme. Ma presto scoprono che il terreno che hanno comprato con i loro risparmi è venduto a un altro uomo. Mia è devastata; all’improvviso, la possibilità di realizzare il suo sogno le è portata via. Sam incontra Narong, il gangster locale che ha comprato la proprietà. Sam è disperato e vuole riavere il terreno, e quando Narong gli propone di fare una consegna per lui, Sam accetta. Anche se Sam cerca di tenersi lontano dal mondo del crimine, ne viene nuovamente risucchiato.

Gli viene chiesto di contrabbandare droga all’aeroporto e il suo permesso di accesso e il suo pass tornano utili. Sam entra come al solito nell’area dell’aeroporto e ogni volta che un addetto alla sicurezza lo ferma per controllare la sua auto, lui si blocca. Supera un controllo dopo l’altro senza destare alcun sospetto. L’ultima parte del contrabbando è la più difficile: Sam deve seguire l’uomo di Narong, Kim, e lasciare la valigia secondo le sue istruzioni. Non appena gli occhi di Sam incontrano quelli di Kim, la sicurezza si raduna intorno a loro e Kim viene preso di mira.

Sam sa che alla fine sarà arrestato e l’unica opzione che ha è scappare per salvarsi la vita. Riesce a fuggire dall’aeroporto, ma la polizia continua a dargli la caccia. Non è solo la polizia a cercare Sam, ma anche Narong. Sam non ha consegnato la merce e, invece di combattere contro la polizia, è fuggito, motivo sufficiente per Narong per dargli la caccia. Sam riesce a raggiungere casa e dice a Mia e Dara di preparare le loro cose.

Ma non sono abbastanza fortunate da riuscire a scappare in tempo. Gli uomini di Narong fanno irruzione nella loro casa e uccidono Mia. Sam rimane ferito e Dara viene portata via. Narong appicca un incendio per bruciare la casa con Sam all’interno. Il maestro di Muay Thai di Sam, Hansa, arriva in suo soccorso e lo porta fuori dalla casa. Trascorre giorni ad aiutare Sam a riprendersi. Narong pensa che Sam sia morto bruciato, ignaro che ora dovrà affrontare un uomo determinato a vendicarsi.

Sam uccide Kasem?

Sombat avverte Sam che Narong e Kasem sono uomini contro cui non dovrebbe mai mettersi, ma Sam è spinto dalla rabbia dopo aver perso la sua famiglia e non gli importa di morire, purché possa vendicarsi. Kasem lavora per Narong ed è il primo obiettivo di Sam. Hansa si unisce a Sam nella sua missione di distruggere Narong e la sua banda. Ama Sam come un figlio e non è pronto a perderlo. Dopo aver chiesto informazioni su Kasem alla gente del posto, Sam viene a sapere che frequenta soprattutto i club di ladyboy. Il comportamento maleducato di Kasem gli ha procurato una cattiva reputazione tra le ladyboy, che rivelano volentieri a Sam dove si trova la sua casa.

Alla Spade Residence di Rayong è in corso una festa e Sam riesce a introdursi all’interno. Segue un’intensa sequenza d’azione durante la quale Sam uccide tutto il personale di sicurezza della casa. Kasem finalmente lo affronta e Sam sta per strangolarlo a morte quando lui confessa che Dara è viva. Per tutto questo tempo, Sam ha pensato che Narong avesse ucciso la sua bambina, e la notizia che è viva gli dà speranza. Kasem è comunque ucciso. Sam non cerca solo vendetta; deve trovare sua figlia prima che sia troppo tardi.

Cosa rivela Narong prima di morire?

Dopo aver chiesto agli ospiti della festa dove si trovi sua figlia, Sam sa che troverà ulteriori informazioni al Cowboy Bar di Chinatown, a Bangkok. Oltre al traffico di droga, Narong è coinvolto anche nel traffico di minori. Alcune delle vittime lavorano al bar e Sam spera di trovare Dara lì. Anche se Dara è introvabile, la donna responsabile del locale rivela dove si trova Narong. Mentre Hansa affronta gli uomini fuori dall’ufficio di Narong, Sam riesce a entrare nell’edificio.

Le ragazze sono costrette a lavorare in condizioni disumane per aiutare Narong a trafficare droga. Sam mette fuori combattimento un uomo dopo l’altro e finisce per aiutare le vittime a fuggire. Quando Sam affronta e uccide tutti gli uomini di Narong, è gravemente ferito. Alla fine di Farang, Sam entra nell’ufficio di Narong mentre il gangster lo aspetta con una pistola in mano. A quanto pare, questo scontro è pianificato da tempo.

Narong e l’ex capo di Sam, Farhat, sono in contatto e negli ultimi cinque anni Kasem ha cercato di rintracciare Sam. L’uomo che Sam ha ucciso prima di fuggire dalla Francia è il fratello di Farhat, e Farhat ha trascorso anni alla ricerca dell’uomo responsabile della sua perdita. La vendetta è la forza motrice di Farang e alla fine Sam raccoglie tutte le sue forze per uccidere l’uomo che ha distrutto la vita che si è costruito. Hansa muore proteggendo Sam, e senza di lui l’intera operazione sarebbe un fallimento.

Chi consegna Sam a Narong?

Prima di essere ucciso, Narong confessa che Sombat lo ha aiutato a intrappolare Sam. Nel finale di Farang viene rivelato che Sombat è sempre stato innamorato di Mia. Prima che Sam entrasse nella vita di Mia e Dara, era Sombat a prendersi cura di loro. Era l’unico uomo nella vita di Mia e non riesce ad accettare l’improvviso cambiamento nella loro relazione. Ne incolpa Sam e lo odia per avergli portato via Mia. Sombat crede di amare Mia più di quanto Sam potrà mai fare.

Sombat aiuta Narong a sbarazzarsi di Sam, ma non avrebbe mai pensato di perdere Mia per questo. Le cose non vanno come vuole e lui rimane un uomo distrutto. Alla fine, Sombat si spara con la pistola che Sam ha lasciato nel suo ristorante. Forse Sombat incolpa se stesso per la morte di Mia e non riesce più a convivere con il senso di colpa. Perderla lo lascia vuoto e sceglie di morire piuttosto che vivere con il dolore.

Dara è viva?

Durante il finale di Farang, Sam si ricongiunge finalmente con la sua figliastra, Dara. A quanto pare, quella notte a Bang Chan non è uccisa. Dara è affidata a Sombat, ma ovviamente lui non può essere il padre che Sam è per Dara. Si può supporre che quando gli uomini di Narong attaccano Sam e Mia, Sombat implora il gangster di lasciar andare la bambina. Non riesce a salvare Mia, ma spera di redimersi proteggendo sua figlia. Dara è felicissima quando incontra Sam.

Pensa che sia stato ucciso quella notte e non riesce a credere ai suoi occhi quando lo vede per la prima volta. Lui è l’unica famiglia che le è rimasta e, a qualsiasi costo, Sam non metterà mai più a rischio la sua vita. Possiamo supporre che Sam farà del suo meglio per stare lontano dai guai e forse dovrà nascondersi e trasferirsi di nuovo in un altro paese. Speriamo che Farhat, Narong, la sua famiglia e i suoi amici non si uniscano per ritrovare Sam, ma se lo faranno, possiamo aspettarci un sequel di questo dramma d’azione.