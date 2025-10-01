Jim Carrey riceverà il Premio César alla carriera

Jim Carrey riceverà un riconoscimento alla carriera alla 51a edizione dei Premi César. La cerimonia si terrà il 27 febbraio a Parigi. Il Premio César alla carriera, che rende omaggio ai successi di artisti e registi, è stato precedentemente assegnato a Julia Roberts, David Fincher, Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett, Penelope Cruz, Robert Redford e George Clooney.

Carrey ha già ricevuto la prestigiosa medaglia francese dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere nel 2010 dal Ministro della Cultura francese Frédéric Mitterrand per il suo significativo contributo all’arte e al cinema.

Nato in Canada, Jim Carrey si è fatto un nome inizialmente nel mondo della stand-up comedy e poi in televisione, in particolare in “Living Color”, prima di approdare sul grande schermo nel 1994 con “Ace Ventura: l’acchiappanimali“, “The Mask” e “Scemo & più scemo“.

“In questi film crea personaggi esuberanti, sfrenati e indimenticabili che sono diventati parte integrante della cultura popolare”, ha dichiarato l’Academy. Carrey si è poi dedicato a ruoli drammatici in “The Truman Show”, “Se mi lasci ti cancello” e “Man on the Moon“, che gli sono valsi due Golden Globe come miglior attore.

“La sua carriera è caratterizzata da un’eccezionale versatilità: al cinema, alterna blockbuster e cinema d’autore; in televisione, la sua interpretazione toccante e sensibile nella serie di Showtime Kidding ha confermato ancora una volta la portata del suo talento”, ha dichiarato l’Accademia Francese.