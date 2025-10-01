Jim Carrey riceverà il Premio César alla carriera

HomeCinema News2025

Di Chiara Guida

Jim Carrey film

Jim Carrey riceverà un riconoscimento alla carriera alla 51a edizione dei Premi César. La cerimonia si terrà il 27 febbraio a Parigi. Il Premio César alla carriera, che rende omaggio ai successi di artisti e registi, è stato precedentemente assegnato a Julia Roberts, David Fincher, Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett, Penelope Cruz, Robert Redford e George Clooney.

Carrey ha già ricevuto la prestigiosa medaglia francese dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere nel 2010 dal Ministro della Cultura francese Frédéric Mitterrand per il suo significativo contributo all’arte e al cinema.

Nato in Canada, Jim Carrey si è fatto un nome inizialmente nel mondo della stand-up comedy e poi in televisione, in particolare in “Living Color”, prima di approdare sul grande schermo nel 1994 con “Ace Ventura: l’acchiappanimali“, “The Mask” e “Scemo & più scemo“.

“In questi film crea personaggi esuberanti, sfrenati e indimenticabili che sono diventati parte integrante della cultura popolare”, ha dichiarato l’Academy. Carrey si è poi dedicato a ruoli drammatici in “The Truman Show”, “Se mi lasci ti cancello” e “Man on the Moon“, che gli sono valsi due Golden Globe come miglior attore.

“La sua carriera è caratterizzata da un’eccezionale versatilità: al cinema, alterna blockbuster e cinema d’autore; in televisione, la sua interpretazione toccante e sensibile nella serie di Showtime Kidding ha confermato ancora una volta la portata del suo talento”, ha dichiarato l’Accademia Francese.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
