X-Men: Jake Schreier afferma che il reboot sarà “diverso” dal precedente franchise

In una conferenza stampa prima dell’uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la recensione) il capo della Marvel Studios Kevin Feige ha confermato ciò che era stato a lungo ipotizzato: il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, è alla guida del reboot di X-Men dell’MCU. Ora, in una nuova intervista con The Playlist, Schreier ha detto ai fan dei film tratti dai fumetti di non aspettarsi un nuovo film degli X-Men simile alla precedente serie con Hugh Jackman.

“Sì, penso che sia giusto dirlo”, ha detto Schreier quando gli è stato chiesto se l’approccio della Marvel agli X-Men sarà “riconoscibilmente diverso da quello precedente”, aggiungendo scherzosamente: “C’è quel mirino rosso da qualche parte, lo sai”. “Ma poter esplorare tutte le idee insite in quel ricco materiale di partenza, ma anche su una scala adeguata al materiale stesso, è un’opportunità molto rara e fortunata”, ha continuato Schreier. “È molto eccitante”.

Il regista ha detto all’inizio dell’intervista: “Quello che posso dire è che si tratta di un materiale intrinsecamente interessante e complesso… L’idea centrale di ciò che sono gli ‘X-Men’ implica complessità. È un’opportunità incredibile con personaggi super interessanti e molti conflitti interni. Questi personaggi sono alle prese con la loro identità e il loro posto nel mondo: è un materiale intrinsecamente interessante e complesso”.

Feige ha poi lasciato trapelare alla stampa che l’approccio dell’MCU agli X-Men sarà molto diverso dalla precedente versione cinematografica del team di supereroi, affermando che Schreier “realizzerà un reboot incentrato sui giovani. Ciò potrebbe riflettersi nel casting dei mutanti e si percepirà sicuramente nel tono e nella prospettiva del film”. Resta dunque da vedere come saranno introdotti i nuovi eroi degli X-Men nell’MCU. Di certo, prima di quel momento sarà possibile rivedere sul grande schermo molti degli interpreti degli X-Men della Fox.

Jackman ha interpretato il suo amato Wolverine in Deadpool & Wolverine dell’estate scorsa e insieme ai suoi co-protagonisti originali Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Bestia), Alan Cumming (Nightcrawler) e Rebecca Romijn (Mystique) appariranno tutti nel film Avengers: Doomsday in uscita a dicembre del prossimo anno.

Chi reciterà nel reboot degli X-Men?

Secondo quanto riferito, il casting ufficiale dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato) e personaggi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley, Elle Fanning e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, erano in lizza per interpretare Cyclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi nelle voci di corridoio includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Riguardo al progetto Kevin Feige ha dichiarato di avere un “piano decennale” per la saga dei mutanti. “Penso che lo vedrete continuare nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era dei mutanti Ancora una volta, è uno di quei sogni che diventano realtà. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men“.