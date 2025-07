Julian McMahon, morto l’attore di Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted

L’attore Julian McMahon, noto per i suoi ruoli da protagonista in Nip/Tuck, Streghe, FBI: Most Wanted e nei film dei Fantastici Quattro degli anni 2000, è morto il 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una battaglia privata contro il cancro. Aveva 56 anni.

“Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro”, ha dichiarato la moglie di McMahon, Kelly McMahon, in una dichiarazione a Deadline. “Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nel maggior numero possibile di vite. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita. Siamo grati per i ricordi.”

McMahon è nato a Sydney, in Australia, il 27 luglio 1968. Iniziando la sua carriera come modello, McMahon è passato alla recitazione con un ruolo da protagonista nella soap opera australiana di breve durata del 1989 “The Power, the Passion”. Passò poi a un’altra soap opera australiana, la longeva Home and Away, dove apparve dal 1990 al 1991, prima di debuttare come attore principale al fianco di Elliott Gould nel film australiano-americano del 1992 Wet and Wild Summer! McMahon si trasferì poi a Hollywood e iniziò la sua carriera americana proprio come aveva fatto con quella australiana: con un ruolo in una soap opera diurna.

Dopo un’apparizione in Another World della NBC nel 1993, Julian McMahon passò al primetime come personaggio fisso nella serie drammatica poliziesca Profiler, della rete, per quattro stagioni. In seguito, partecipò alla popolare serie drammatica soprannaturale della WB, Charmed, per tre stagioni, interpretando il demoniaco Cole Turner.

Successivamente, McMahon ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in una serie quando, insieme a Dylan Walsh, è stato il protagonista principale della serie drammatica di successo di Ryan Murphy sulla chirurgia plastica Nip/Tuck, andata in onda su FX per sei stagioni e che gli è valsa una nomination ai Golden Globe per l’interpretazione del bel, affascinante (e promiscuo) Dr. Christian Troy.

Il ruolo ha consacrato McMahon come protagonista televisivo, e il suo status è stato riconfermato quando è stato scelto come protagonista di FBI: Most Wanted della CBS. Ha interpretato il capo squadra Jess LaCroix dell’unità Most Wanted dell’FBI per tre stagioni prima della sua sorprendente uscita di scena nel marzo 2022.

Il curriculum televisivo di McMahon include anche un ruolo fisso nella serie Marvel’s Runaways di Hulu. Per quanto riguarda il cinema, è noto soprattutto per il ruolo da protagonista del Dr. Destino nei due film dei Fantastici Quattro di Tim Story, Fantastici Quattro del 2005 e il sequel del 2007 Fantastici Quattro e Silver Surfer. Tra i film di McMahon figurano anche Premonition, RED, Paranoia, You’re Not You, Swinging Safari e, più recentemente, The Surfer del 2024 e The Supremes all’Earl’s All-You-Can-Eat.

Il suo ultimo ruolo è stato nella serie Netflix The Residence. In un momento di svolta, McMahon ha riscoperto le sue origini per il ruolo, interpretando il Primo Ministro australiano.