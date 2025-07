L’Odissea: tutto quello che c’è da sapere sul prossimo film di Christopher Nolan

L’Odissea (The Odyssey) è il prossimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe entusiasmare gli appassionati del cinema epico. Christopher Nolan si è affermato come uno dei registi più prolifici del XXI secolo. I film di Nolan spaziano da film di fantascienza sottovalutati come Interstellar, biopic introspettivi come Oppenheimer e i thriller di successo della trilogia Il cavaliere oscuro. Ciò mette in evidenza la versatilità e la poliedricità del regista britannico. Indipendentemente dal tema trattato, Nolan conferisce ai suoi film un senso epico di grandezza, spesso rafforzato dall’uso di tecnologie all’avanguardia.

Dopo aver finalmente vinto un Oscar per Oppenheimer, il pubblico di tutto il mondo attendeva con impazienza la conferma del suo prossimo film. Per mesi, le star hanno fatto il giro del misterioso progetto, che secondo alcune indiscrezioni poteva essere un film incentrato sui piloti di elicotteri o una storia sui vampiri. Tuttavia, è stato ora confermato che The Odyssey sarà il prossimo film di Nolan, che avrà così l’opportunità di dirigere un film storico epico.

Cos’è L’Odissea (The Odyssey)? Il film di Christopher Nolan del 2026 spiegato

Nolan affronta uno dei racconti epici più importanti della storia

Il prossimo film di Christopher Nolan sarà The Odyssey, un adattamento dell’antico poema epico greco. Dopo il suo debutto nel 1998 con il thriller poliziesco britannico Following, Nolan ha diretto una dozzina di film che hanno ottenuto un successo costante di critica e di pubblico. Nolan è diventato uno dei registi più iconici e importanti della Hollywood moderna, aggiudicandosi finalmente il suo primo Oscar come miglior regista con Oppenheimer​​​​​​ del 2023.

Per il suo prossimo film, Nolan torna a uno dei capolavori fondamentali della narrativa moderna. The Odyssey sarà un nuovo adattamento dell’epopea greca di Omero e sarà girato appositamente (come molti dei film di Nolan) in formato IMAX. Il film continuerà la collaborazione di Nolan con la Universal Pictures, che ha finanziato e distribuito Oppenheimer con enorme successo dopo vent’anni di lavoro con la Warner Bros. In uscita il 17 luglio 2026, The Odyssey è stato descritto come un “epico film d’azione mitico girato in tutto il mondo utilizzando la nuova tecnologia cinematografica IMAX”.

Cosa sappiamo della storia dell’Odissea dall’epopea di Omero

L’Odissea è una delle storie più importanti della storia

L’Odissea sarà basata sull’omonimo poema epico di Omero, incentrato su Ulisse. Re dell’isola di Itaca, il brillante Ulisse fu fondamentale per la vittoria dei Greci nella guerra di Troia durante gli eventi dell’Iliade. Prima di poter tornare a casa dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco, Ulisse fece infuriare il dio Poseidone accecando uno dei suoi figli ciclopi e si ritrovò completamente fuori rotta. Perso in mare, Ulisse affrontò diverse minacce mostruose e seducenti mentre lottava per tornare a casa.

Si ritiene che sia stata scritta nell’VIII secolo a.C. e tradotta per la prima volta in inglese nel XVI secolo, L’Odissea è considerata una delle storie più longeve della letteratura.

Mentre la maggior parte dell’Odissea è incentrata sui suoi incontri con creature come i Ciclopi e la dea-strega Circe, la storia racconta anche le difficoltà affrontate da Penelope e Telemaco nel decennio in cui Ulisse è disperso in mare. Il poema epico ha ispirato innumerevoli rivisitazioni ed è rimasto un punto fermo della narrativa per migliaia di anni. Questo fa pensare che l’interpretazione di Nolan potrebbe essere il film più epico del regista.

Quando uscirà L’Odissea (The Odyssey)?

L’Odissea (The Odyssey) uscirà nelle sale il 17 luglio 2026.

Chi è stato confermato nel cast di The Odyssey

L’Odissea (The Odyssey) ha già un mix di collaboratori che tornano a lavorare con Nolan insieme a nuovi attori

Ancor prima che fosse confermato il soggetto del prossimo film di Christopher Nolan,il film stava già attirando un cast stellare. Al momento della stesura di questo articolo, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o e Charlize Theron hanno tutti confermato la loro partecipazione al cast. Tuttavia, i loro ruoli specifici non sono ancora stati confermati. La vastità della storia suggerisce inoltre che molti altri attori si uniranno al cast.

Secondo Deadline, The Odyssey di Nolan dovrebbe iniziare le riprese all’inizio del 2025, con l’obiettivo di uscire nelle sale nel 2026. Ciò riflette il tipico programma di lavoro di Nolan, soprattutto nell’ultimo decennio. Interstellar, Dunkirk, Tenet e Oppenheimer sono stati tutti distribuiti a distanza di tre anni l’uno dall’altro, e The Odyssey dovrebbe debuttare tre anni dopo l’uscita di Oppenheimer.

L’interpretazione di Christopher Nolan dell’Odissea potrebbe essere il suo adattamento più importante

Nolan è perfetto per portare sul grande schermo l’epopea di Omero

L’Odissea è già stata portata sul grande schermo in passato, tra cui Ulisse del 1954 con Kirk Douglas, la miniserie The Odyssey del 1997 con Armand Assante e, più recentemente, The Return del 2024 con Ralph Fiennes. È stata anche fonte d’ispirazione per diversi film e serie TV di vari generi, tra cui O Brother, Where Art Thou?, Cold Mountain e Star Trek: Odyssey. Tuttavia, l’esperienza di Nolan nella realizzazione di film epici e la sua abilità nell’utilizzare la tecnologia IMAX fanno pensare a un film in grado di eguagliare le vette epiche del poema originale.

La tecnologia IMAX dovrebbe essere ideale anche per mostrare appieno la portata dell’epopea e probabilmente sarà una vetrina visiva straordinaria.

Il talento di Nolan come regista dovrebbe emergere in tutto il suo splendore con The Odyssey, poiché la storia esplora il trauma e la pericolosa arroganza di un eroe brillante. È un tema che è apparso in molti altri film di Nolan e che troverà perfettamente spazio in The Odyssey. La tecnologia IMAX dovrebbe inoltre essere ideale per mostrare appieno la portata dell’epopea e probabilmente sarà una vetrina visiva imponente. Considerando il pedigree del cast e dei creativi coinvolti, The Odyssey di Christopher Nolan è destinato a diventare uno dei film più importanti del 2026.

C’è un trailer per The Odyssey?

Il primo teaser di The Odyssey è stato presentato in anteprima esclusiva nei cinema a luglio, prima di Jurassic World – La rinascita. In breve tempo, le immagini del trailer sono trapelate online, apparendo su X e TikTok.

Il trailer si apre con immagini del mare e una voce fuori campo che racconta la vittoria di Ulisse nella guerra di Troia, secondo The New York Times .

“Oscurità. Le leggi di Zeus sono state infrante. Un regno senza re da quando il mio signore è morto”, dice una voce che appartiene al personaggio di Leguizamo.

Una voce che sembra appartenere al personaggio di Pattinson aggiunge poi: “Sapeva che era una guerra impossibile da vincere, eppure in qualche modo… in qualche modo, l’ha vinta”.

Poi, i fan vedono Telemaco, interpretato da Holland, che dice a Jon Bernthal (il cui personaggio non è ancora stato reso pubblico) che deve “scoprire cosa è successo a mio padre”. Il teaser passa poi a “un anno dopo”, prima di rivelare che l’Ulisse di Damon è bloccato in mare.