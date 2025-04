Karate Kid: Legends, uno sguardo esteso al CinemaCon

Ben Wang e Ralph Macchio sono saliti sul palco del CinemaCon di Las Vegas per presentare un’occhiata estesa a Karate Kid: Legends della Sony Pictures, in uscita il 30 maggio. Il film presenta il giovane Wang con il leggendario Jackie Chan e Macchio, l’originale Karate Kid.

Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe. Malgrado non voglia combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: infatti, per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di karate. Tuttavia, le sue abilità non bastano. A questo punto, l’insegnante di kung fu di Li Fong, Mr. Han (Jackie Chan), chiede aiuto al primo “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Il ragazzo imparerà un nuovo modo di combattere fondendo gli stili dei due maestri in uno solo per la resa dei conti nelle arti marziali.

Nelle tre scene mostrate si è visto: il signor Han che fa una visita a sorpresa a Li per tenerlo sulle spine; poi, Chan è in California, a convincere un riluttante Sensei LaRusso a venire a New York e ad aiutarlo. Nella terza scena, sono entrambi a New York a lavorare con Li. “Due rami, un albero“, dice Wang.

Il trailer ufficiale è uscito a dicembre dopo un primo sguardo al New York Comic Con.

Il film della Columbia Pictures della Sony è diretto da Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), con una sceneggiatura di Rob Lieber. La produzione è di Karen Rosenfelt, con i produttori esecutivi Jenny Hinkey e Macchio. Oltre a Wang, Chan e Macchio, il cast include Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen.

Il film segna il sesto capitolo della saga, dopo The Karate Kid del 2010 con Jaden Smith nel ruolo del bambino titolare. Gli eventi del prossimo film Karate Kid: Legends si svolgeranno tre anni dopo la conclusione del dramma televisivo Cobra Kai con Macchio.