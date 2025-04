Weak Hero Class 1, la spiegazione del finale e come prepara alla stagione 2

Debole Hero Class 1 è pieno di azione e suspense fin dal primo episodio e si conclude con un colpo di scena. Basato su un webtoon omonimo di Seopass e Kim Jin-seok e interpretato da Park Ji-hoon, il K-drama inizia con il protagonista principale, Yeon Shi-eun, tormentato da uno dei suoi compagni di classe. Shi-eun, tuttavia, non è facile da tormentare perché non lascia che i suoi compagni gli rendano la vita difficile. I bulli trovano un altro bersaglio, un nuovo studente ricco, Beom-seok (Hong Kyung), che, a differenza di Shi-eun, non ha la forza di reagire.

Soo-ho (Choi Hyun-wook), l’unico della classe a non essere vittima di bullismo grazie alle sue doti di combattente, diventa presto amico di Shi-eun e Beom-seok. Tuttavia, mentre il thriller K-drama va avanti, Beom-seok smette di essere amico di Soo-ho e Shi-eun dopo un incontro con suo padre (Jo Han-chul) e Gil-sun (Na Chul). Mette a punto dei piani per fare del male a Soo-ho, che ora sembra odiare, finché le sue azioni non vanno terribilmente male e Soo-ho è lasciato a lottare per la sua vita.

Cosa è successo a Shi-run nel finale di Weak Hero Class 1

Quando Beom-seok inizia a frequentare le persone che hanno maltrattato lui e i suoi amici, Shi-eun prova pena per lui. Ma poiché Beom-seok continua a fare cose che finirebbero per far del male a Soo-ho, Shi-eun avverte il suo ex amico di smetterla. Quando Soo-ho viene attaccato da Beom-seok e dai suoi tirapiedi e finisce in coma, Shi-eun decide di vendicare il suo amico. Si mette alla ricerca di tutti coloro che sono stati coinvolti nel ferimento di Soo-ho, ma non riesce ad attaccare Beom-seok quando ne ha la possibilità.

Dato che Shi-eun ha attaccato violentemente i suoi compagni di classe e in seguito ha rotto una finestra, è stato espulso dal suo liceo. Sebbene fosse difficile per lui trovare una nuova scuola perché il padre di Beom-seok voleva punirlo, Shi-eun alla fine ha iniziato a frequentare il liceo Eujang. Sebbene la Eujang non sia buona come la precedente scuola di Shi-eun, lui trova lo stesso il problema. Il primo giorno di scuola viene preso di mira dal bullo della classe e lo attacca con una penna, il che gli procura un nuovo nemico.

Soo-ho è ancora vivo nella classe 1 di Weak Hero?

In Weak Hero Class 1, Soo-ho organizza una festa di compleanno a cui partecipano Shi-eun e Yeong-i (Lee Yeon). Yong-i se ne va nel bel mezzo della festa dopo essere stata contattata da Beom-seok, che l’ha attirata lì con l’inganno per ferire Soo-ho. Tuttavia, è Shi-eun che si presenta e viene picchiata al posto di Soo-ho. Quando Soo-ho viene a sapere cosa è successo a Shi-eun, decide di attaccare i responsabili.

Purtroppo, Beom-seok, Woo-young (Cha Woo-min) e la sua squadra di bulli si alleano contro Soo-ho e lo picchiano fino a farlo svenire. Sembrava che Soo-hoo fosse morto, ma in realtà è ancora vivo, come si vede nel finale di stagione del drama d’azione. Tuttavia, le sue ferite erano gravi, il che lo ha portato in coma. I danni subiti da Soo-ho non vengono spiegati nel finale di stagione di Weak Hero Class 1 e non si sa quale sarà l’impatto quando si sveglierà.

Cosa è successo a Beom-seok alla fine di Weak Hero Class 1

All’inizio Beom-seok non ha amici quando inizia a frequentare la nuova scuola superiore, finché Soo-ho non si interessa a lui. Ma dopo che hanno litigato, Beom-seok è determinato a dimostrare a Soo-ho che non è migliore di nessuno. Quando l’aggressione a Soo-ho lo porta quasi alla morte, Beom-seok inizia a capire i suoi errori. Tuttavia, suo padre, che abusa emotivamente e fisicamente di Beom-seok, decide che dovrebbe essere mandato in una nuova scuola nelle Filippine.

Prima di partire, Beom-seok va a salutare i suoi insegnanti nella vecchia scuola e incontra Shi-eun, che lo risparmia. Beom-seok si sente chiaramente in colpa per quello che ha fatto a Soo-ho, ma Shi-eun non è disposta a perdonarlo per il ruolo che ha avuto nelle ferite del suo amico. L’ultima volta che Beom-seok appare nel dorama coreano sul tema del passaggio all’età adulta è quando si trova all’aeroporto prima di partire per la sua nuova vita nelle Filippine.

Beom-seok e Soo-ho appariranno in Weak Hero Class 2?

Al momento del finale, Soo-ho è ancora in coma e Beom-seok si sta trasferendo nelle Filippine, quindi non è chiaro se uno dei due apparirà in Weak Hero Class 2, con Shi-eun costretta a trasferirsi in una nuova scuola. Con l’uscita di Weak Hero Class 2 prevista per il secondo trimestre del 2025, lo streamer ha rilasciato i nomi degli attori che appariranno nel K-drama. Park Ji-hoon riprenderà il ruolo di Shi-eun e sarà affiancato da un nuovo cast che include Ryeoun, Bae Na Ra, Lee Min Jae, Lee Jun Young e Choi Min Young (tramite What’s On Netflix).

Come si prepara la seconda stagione di Weak Hero Class 1

Weak Hero Class 1 termina con un colpo di scena, con Shi-eun che usa la sua mossa caratteristica con la penna quando uno degli studenti della sua nuova scuola cerca di maltrattarlo. Nella scena a metà dei titoli di coda del drama scolastico, una persona anonima osserva Shi-eun mentre attacca il suo compagno di classe e commenta che è stato Shi-eun a picchiare Kang Woo-young, il candidato dell’associazione. Non è chiaro cosa sia “l’associazione” o cosa facciano, il che prepara perfettamente la trama di Weak Hero Class 2.

Weak Hero Class 1 è stato prodotto da Wavve, ma Weak Hero Class 2 sarà un K-drama originale Netflix.

In Weak Hero Class 2, Shi-eun non solo dovrà affrontare nuovi bulli, che non prenderanno alla leggera ciò che ha fatto al loro leader, ma dovrà anche proteggersi da quello che sembra un nuovo nemico potente e ambiguo. Quindi, Weak Hero Class 1 si conclude con diverse domande su come Shi-eun gestirà la sua nuova vita e se i bulli della Eujang High School saranno così facili da affrontare come quelli della sua scuola precedente.

Cosa significa veramente il finale di Weak Hero Class 1

Weak Hero Class 1 è una storia di come il trauma influenzi le azioni.

Beom-seok esagera con Soo-ho a causa del modo in cui suo padre lo tratta. Non sa come fermarsi finché il suo ex amico non rischia di morire. Mentre Shi-eun si trasferisce in un’altra scuola, continua a essere preso di mira da coloro che predano gli studenti che sembrano deboli. Alla fine, il ciclo del bullismo continua e questa volta potrebbe avere conseguenze peggiori di quelle che sono successe a Soo-ho.

Non è giusto dire che Beom-seok se ne sia andato senza conseguenze reali, poiché è tormentato dal senso di colpa per ciò che è successo a Soo-ho.

Il finale di stagione di Weak Hero Class 1 non solo tocca l’impatto del bullismo sulle vittime, ma mostra anche che le persone potenti nella società di solito ottengono ciò che vogliono. Non è giusto dire che Beom-seok se ne sia andato senza conseguenze reali, dato che è tormentato dal senso di colpa per quello che è successo a Soo-ho. Tuttavia, Soo-ho e Shi-eun sono stati i più colpiti. Soo-ho è quasi morto, mentre Shi-eun ha dovuto affrontare un nuovo nemico, perché il padre di Beom-seok si è assicurato che nessun’altra scuola, a parte quella che ora è costretto a frequentare, lo avrebbe accettato.