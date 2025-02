La guerra di domani 2 riceve aggiornamenti sull’inizio delle riprese

A quasi quattro anni dall’uscita del primo film, Zach Dean ha un aggiornamento promettente per La guerra di domani 2 (The Tomorrow War 2). Dean ha scritto la sceneggiatura del film d’azione fantascientifico del 2021, con Chris Pratt nel ruolo di Dan Forester Jr., un ex berretto verde diventato insegnante di biologia che viene arruolato per viaggiare nel futuro e combattere contro un esercito alieno invasore. Il film, interpretato anche da Yvonne Strahovski, Sam Richardson e J.K. Simmons, ha ricevuto recensioni contrastanti, ma grazie al suo record di spettatori, La guerra di domani 2 (The Tomorrow War 2) è entrato in fase di sviluppo quasi immediatamente.

Ora, durante una recente intervista con ComicBook.com per il suo prossimo film The Gorge, a Dean è stato chiesto un aggiornamento sullo sviluppo di La guerra di domani 2 (The Tomorrow War 2). Lo sceneggiatore ha confermato che il sequel sta “progredendo”, indicando che le riprese inizieranno “relativamente presto”, e anticipando che la sceneggiatura del secondo film prende “una versione molto diversa” della trama del primo film. Ecco cosa ha condiviso Dean:

Sta procedendo. Ho scritto il secondo film. So che stanno continuando a sviluppare la storia. Penso che stia succedendo, e succederà relativamente presto. Una delle cose migliori di Chris è che è così facile entrare in empatia e nella testa del suo personaggio. È così disarmante in termini di umorismo, ed è anche molto emotivo come attore. [Ci] vuole una versione molto diversa, ma con idee simili. Cose che avrebbero potuto prendere una piega più cupa.

Cosa significa per La guerra di domani 2 (The Tomorrow War 2)

Il film potrebbe finalmente prendere forma

I commenti di Dean arrivano quasi due anni dopo che il regista Chris McKay ha confermato che la sceneggiatura di La guerra di domani 2 (The Tomorrow War 2) era in lavorazione, ed ha espresso il suo desiderio di tornare nel mondo del film. Dato che negli anni successivi i progressi sul sequel del film sono stati scarsi, è interessante notare che Dean sembra indicare che la sceneggiatura è ancora in fase di modifica, nonostante l’abbia completata in passato. Dato che il primo Tomorrow War non è stato un grande successo di critica, ha senso che vogliano cercare di imparare dai propri errori passati.

Inoltre, l’affermazione di Dean secondo cui le riprese del film dovrebbero iniziare “relativamente presto” è in linea con i programmi di produzione degli addetti ai lavori. Negli anni successivi all’uscita del primo film, Pratt è stato impegnato in tutto, da Guardiani della Galassia Vol. 3 a The Terminal List di Prime Video e The Electric State di Netflix. Mentre le riprese della seconda stagione di Terminal List dovrebbero iniziare a maggio 2025, questo è sicuramente uno dei programmi più leggeri che Pratt abbia visto da molto tempo, aprendo così la strada al suo ritorno per La guerra di domani 2 (The Tomorrow War 2).

L’altro grande ostacolo che il film deve superare per decollare è il tentativo di fusione tra Skydance e Paramount Pictures, dato che la prima ha prodotto l’originale per lo studio, ma poi le chiusure dovute al COVID-19 hanno portato alla vendita a Prime Video. Tuttavia, l’accordo è ora in stallo a causa di varie cause intentate contro la Paramount. Sebbene ciò non abbia intrinsecamente fermato lo sviluppo e la produzione di altri progetti in programma per la Skydance, tra cui il prossimo titolo di Pratt Way of the Warrior Kid e il film Matchbox con John Cena, sarà sicuramente un ostacolo importante per Tomorrow War 2.