Goya Awards 2025: tutti i vincitori

Il dramma biografico El 47 e il thriller La Infiltrada si sono aggiudicati il ​​primo premio alla 39a edizione dei Goya Awards tenutisi in Spagna. Nel frattempo, La stanza accanto di Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton e Julianne Moore, escluso dal concorso per il miglior film, si è portato a casa tre premi.

Tra gli altri vincitori degni di nota c’era Emilia Pérez, che si è portata a casa il premio per il miglior film europeo. Nel frattempo, Io sono ancora qui, con Fernanda Torres, ha vinto il premio per il miglior film iberoamericano.

Ecco tutti i film vincitori dei Goya Awards 2025

MIGLIOR FILM

El 47 and La Infiltrada (tie)

MIGLIORE REGISTA

Isaki Lacuesta and Pol Rodriguez – Segundo Premio

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Javier Macipe — The Blue Star

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Eduard Sola – Casa en Flames

MIGLIORE SCENEGGIATURA ADATTATA

Pedro Almodovar – The Room Next Door

MIGLIORE MUSICA ORIGINALE

Alberto Iglesias — The Room Next Door

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“Los almendros” by Antón Álvarez, La Tania and Yerai Cortés— La Guitarra Flamenca de Yerai Cortes

MIGLIOR ATTORE

Eduard Fernandez – Marco

MIGLIOR ATTRICE

Carolina Yuste – La Infiltrada

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Salva Reina – El 47

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Clara Segura – El 47

MIGLIORE ATTORE ESORDIENTE

Pepe Lorente — The Blue Star

MIGLIORE ATTRICE ESORDIENTE

Laura Weissmahr — Salve Maria

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Carlos Apolinario — El 47

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Edu Grau – The Room Next Door

MIGLIOR MONTAGGIO

Javi Frutos – Segundo Premio

MIGLIORE ART DIRECTION

Javier Alvariño — La Virgen Roja

MIGLIORI COSTUMI

Arantxa Ezquerro — La Virgen Roja

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO

Karmele Soler, Sergio Pérez Berbel, Nacho Díaz — Marco

MIGLIOR SUONO

Diana Sagrista, Eva Valiño, Alejandro Castillo, Antonin Dalmasso — Segundo Premio

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Laura Canals, Iván López Hernández — El 47

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Mariposas Negras

MIGLIOR DOCUMENTARIO

La Guitarra Flamenca de Yerai Cortes

MIGLIOR FILM IBEROAMERICANO

I’m Still Here – Brazil

MIGLIOR FILM EUROPEO

Emilia Perez – France

MIGLIOR CORTO DI FINZIONE

La Gran Obra

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Semillas de Kivu

MIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONE

Cafunè