Avatar: Fuoco e cenere, la battaglia finale e un nuovo mezzo nautico rivelati nelle nuove foto

La battaglia finale di Avatar: Fuoco e Cenere viene anticipata in modo intrigante e la nuova moto d’acqua industriale del film viene mostrata in concept art. Diretto da James Cameron, il terzo capitolo della fortunata serie di Avatar vedrà Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e il resto della famiglia Sully entrare in contatto con nuovi nemici e alleati Na’vi mentre la guerra contro la RDA si intensifica. La storia di Avatar: Fuoco e Cenere riprende dopo la battaglia culminante di La Via dell’Acqua, con il prossimo film che promette una posta in gioco ancora più alta man mano che il mondo di Pandora si espande ulteriormente.

Ora, in un’intervista con Empire, lo scenografo Ben Procter anticipa che la battaglia finale in Avatar: Fuoco e Cenere farà sembrare il combattimento finale in La Via dell’Acqua “nient’altro che una scaramuccia”. Procter afferma che, nel terzo atto del prossimo film, “vedremo una battaglia aerea e acquatica senza precedenti, mentre le forze Pandoran e RDA si scontrano in un ambiente davvero interessante”.

Oltre a un’epica battaglia finale, Avatar: Fuoco e Cenere introdurrà alcune nuove tecnologie umane, tra cui una nuova e imponente imbarcazione. La nave che sputa fumo, mostrata nella concept art qui sotto, è chiamata Factory Ship e Procter la descrive come: “In sostanza una piattaforma petrolifera mobile progettata per catturare ed elaborare il tulkun su scala industriale”. Questo nuovo veicolo è più del doppio di un SeaDragon, la grande nave presente in Avatar: La Via dell’Acqua.

La nave officina e i SeaDragon sono sinonimo di guai per la famiglia Sully e il resto dei Na’vi, con Procter che anticipa un conflitto davvero epico:

“Da questi veicoli esce un esercito, e tutto ciò porta a una guerra. Alla fine di Avatar 3, quello che vedremo è qualcosa di una portata, in termini di conflitto, che non abbiamo mai visto prima”.

Come rivelato in Avatar: La Via dell’Acqua, i tulkin producono una sostanza neurocrina chiamata Amrita, che blocca l’invecchiamento umano, rendendoli incredibilmente preziosi.

Cosa significa la battaglia finale per Avatar 3

Fire & Ash sarà più simile al primo film?

Sebbene il finale di Avatar: La Via dell’Acqua fosse epico a modo suo, era di dimensioni più ridotte rispetto al finale di Avatar del 2009, che presenta una lunga battaglia aerea. Invece di mettere a rischio il destino di tutta Pandora, la battaglia finale del sequel è limitata a un tratto di oceano piuttosto insignificante, e riguarda più il destino di alcuni membri della famiglia Sully in bilico. Questa battaglia culminante ha accompagnato un film che, per molti versi, racconta una storia più piccola su cosa significhi essere un padre che cerca (e non riesce) di tenere al sicuro la sua famiglia.

Con Jake e il resto della famiglia Sully che si sono impegnati con i Metkayina dopo la morte di Neteyam, è chiaro che Avatar: Fuoco e Cenere metterà di nuovo le cose in moto. La portata del conflitto suggerisce che questa volta la posta in gioco sarà più alta per Pandora, ed è possibile che il legame dei Na’vi con Eywa sarà nuovamente minacciato. La promessa che la battaglia si svolgerà nei cieli e sull’acqua suggerisce anche come il terzo film potrebbe essere un mix di elementi del film originale e del sequel.