Labyrinth: Robert Eggers al timone del sequel del film

A un giorno dall’annuncio che Werwulf di Focus Features sarebbe stato il suo prossimo film, Robert Eggers ha concluso il suo accordo per scrivere e dirigere un nuovo film di Labyrinth per TriStar Pictures.

La notizia arriva dopo la presentazione delle nomination agli Oscar 2025, che hanno sancito ben quattro nomination per la fotografia, costumi, scenografia, trucco e acconciatura per il film sul Principe della Notte, anch’esso distribuito da Focus.

I dettagli della trama di Labyrinth di Eggers sono ancora segreti, ma ci è stato detto che il film è un sequel, piuttosto che un remake del classico del 1986 di Jim Henson. Eggers sta scrivendo la sceneggiatura con Sjón, il suo collaboratore nel film d’azione vichingo del 2022 The Northman, con cui sta anche lavorando a Werwulf. Chris ed Eleanor Columbus produrranno insieme a Lisa Henson, con Brian Henson come produttore esecutivo.

La trama del Labyrinth originale

Un amato fantasy con una giovane Jennifer Connelly e il defunto David Bowie, Labyrinth segue la sedicenne Sarah mentre si muove in un vasto labirinto ultraterreno per salvare il suo fratellino Toby (Toby Froud), che ha inavvertitamente voluto nel regno del re dei Goblin Jareth (Bowie). Durante il suo viaggio, Sarah incontra una varietà di creature magiche e sfide che mettono alla prova la sua determinazione e maturità. Nella sua uscita nelle sale tramite TriStar, l’originale ha avuto un rendimento inferiore alle aspettative, incassando solo circa 34 milioni di dollari contro un budget dichiarato di 25 milioni di dollari, e ottenendo risultati migliori all’estero che in patria.

Tuttavia, il film ha ottenuto nomination a premi come gli Hugo Awards e i British Academy Film Awards ed è ora apprezzato come un classico di culto. Tra le sue caratteristiche più memorabili c’è l’innovativo teatro di burattini emerso per il progetto dal Creature Shop di Jim Henson. Negli ultimi decenni, la popolarità del film ha portato alla creazione di romanzi e fumetti, videogiochi, proiezioni perenni e persino un ballo in maschera annuale per i fan, considerato uno dei più grandi al mondo.

Gli sforzi per far decollare un seguito di Labyrinth sono in corso almeno dal 2017, con Scott Derrickson di Doctor Strange che di recente si è candidato a dirigere una precedente incarnazione da una sceneggiatura di Maggie Levin.

Ancora in programmazione nei cinema, la versione di Eggers di Nosferatu è il film con il maggior incasso della sua carriera, avendo superato i 156 milioni di dollari in tutto il mondo dal giorno di Natale. Dirigendosi verso l’ottavo fine settimana al botteghino e di recente in PVOD, il film è ora anche il secondo titolo con il maggior incasso della Focus Features negli Stati Uniti dietro Downton Abbey.