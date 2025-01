Robert Eggers al lavoro su Werwulf, uscita prevista per Natale 2026

Robert Eggers è pronto per tornare a collaborare con la Focus Features dopo il fenomenale successo di Nosferatu, diventato il secondo film di maggior incasso dello studio negli Stati Uniti con 90,5 milioni di dollari dopo Downton Abbey. L’occasione per questa nuova collaborazione sarà un nuovo film di genere dal titolo Werwulf. Il film, che Eggers ha co-scritto con Sjón (già sceneggiatore di The Northman) uscirà in Nord America il giorno di Natale del 2026. Come riportato da Deadline, Focus Features ne curererà la produzione e il finanziamento.

Eggers e Sjón produrranno insieme alla Focus Features, mentre Chris ed Eleanor Columbus di Maiden Voyage saranno i produttori esecutivi. Dal titolo del film è chiaro di cosa parlerà l’ultimo di Eggers, e se anche il progetto è ancora avvolto nel mistero, ha suscitato grande curiosità per le sue premesse: un horror che esplorerà il folklore e le leggende legate ai lupi mannari, mescolando elementi storici e soprannaturali. Un’operazione apparentemente simile a quanto da Eggers appena compiuto con Nosferatu e che gli permetterà dunque di proseguire nel suo percorso tra leggende e folclore.

Robert Eggers da The Witch a Nosferatu

Ad oggi, Eggers e Focus hanno collaborato per tutti i suoi film, compreso The Witch and The Lighthouse, uscito per A24, di cui l’etichetta specializzata Uni ha curato la distribuzione internazionale attraverso Universal International. Nosferatu ha guadagnato 156,3 milioni di dollari in tutto il mondo e ora si avvia verso il suo ottavo fine settimana al botteghino. Il film è stato distribuito in PVOD ieri, con una finestra di 27 giorni nelle sale rispetto alla finestra standard di 18 giorni che Focus ha seguito per i suoi film.

Nosferatu è diventato facilmente il film di Eggers che ha incassato di più con un’apertura di 21,6 milioni di dollari in tre giorni e di 40,8 milioni in cinque giorni, superando il suo film precedente, The Northman, co-finanziato da Focus e New Regency, che ha debuttato con 12,2 milioni di dollari in patria e ha guadagnato 34,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 69,6 milioni di dollari nel mondo. Non resta dunque che attendere di poter scoprire di più riguardo a questo nuovo progetto del regista.