Nosferatu: il film di Robert Eggers raggiunge un importante traguardo al box office

Nosferatu (qui la nostra recensione) è diventato il primo film di Robert Eggers a raggiungere un importante traguardo al botteghino. Come riportato da Deadline, a una settimana dall’uscita nelle sale il 25 dicembre, è infatti diventato il primo film del regista a superare i 50 milioni di dollari in patria. Al momento, il suo volume di incassi è di 53 milioni di dollari a livello nazionale e di 3 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale mondiale di 56 milioni di dollari.

Cosa significa per Robert Eggers la pietra miliare del botteghino di Nosferatu

Robert Eggers ha iniziato la sua carriera dirigendo il popolare horror The Witch per lo studio indie A24, un grande successo al botteghino che ha incassato 40 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 4 dollari ed è considerato da molti come uno dei migliori film horror degli anni 2010. Da lì, Eggers si è riunito con A24 per The Lighthouse, che ha incassato oltre 18 milioni di dollari a fronte di un budget di 11 milioni e ha contribuito a portare Eggers nel mainstream, ricevendo una nomination all’Oscar per la migliore fotografia.

Powered by

Dopo aver girato i suoi primi due film per A24, Eggers è passato alla Focus Features, una divisione della Universal, per il suo terzo film, l’epopea storica d’azione The Northman, realizzato con un budget più elevato di 70-90 milioni di dollari. Sebbene The Northman sia tuttora il film di Eggers che ha incassato di più in tutto il mondo, con 69 milioni di dollari, il film ha avuto una performance al botteghino inferiore rispetto al suo grande budget. Nosferatu , realizzato con un budget più ridotto di 50 milioni di dollari per Focus Features, si appresta ora a diventare con buona probabilità il film di Eggers con il maggior incasso a livello mondiale.

CORRELATE:

Tutto quello che sappiamo su Nosferatu

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Il film riunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedente film del regista, The Northman. L’epopea vichinga vedeva protagonista il fratello di Skarsgård, Alexander Skarsgård, nel ruolo di un guerriero norreno con una massa grassa impressionante e addominali formidabilmente cesellati.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau – la realizzazione di quel film ha ispirato il film del 2000, completamente fittizio, L’ombra del vampiro, che ha visto protagonista Dafoe, candidato all’Oscar, nel ruolo di un succhiasangue realmente esistito, arruolato per interpretare il ruolo di Orlock. Qui l’attore interpreta invece un assassino di vampiri. Nosferatu è stato anche rifatto nel 1979 da Werner Herzog come Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski. Nosferatu arriverà al cinema a partire dal 1 gennaio.