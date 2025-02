Le probabilità che Christopher Nolan diriga Bond 26 sarebbero aumentate dopo l’acquisizione di James Bond da parte di Amazon

Ora che Amazon ha rilevato il franchise di James Bond, le possibilità di Christopher Nolan di dirigere un film sono aumentate. Fino a un recente annuncio, la famiglia Broccoli aveva il controllo creativo sul franchise di Bond. Dopo l’uscita di Daniel Craig dalla serie dopo No Time to Die, era in corso la ricerca di un nuovo attore per 007, ma gli aggiornamenti su Bond 26 erano lenti. La situazione è cambiata questa settimana, quando è stato annunciato che Amazon MGM Studios, che ora possiede la veterana distributrice di Bond MGM, avrebbe assunto il controllo creativo del franchise.

Ora, un rapporto di The Hollywood Reporter dice che il leggendario regista Nolan è una possibilità più alta dopo il passaggio ad Amazon. Matt Belloni di The Hollywood Reporter ha detto che il principale ostacolo alla regia di Nolan in passato erano i Broccoli. Con Amazon al comando, ipotizza che Nolan sia il favorito per il lavoro di regia. Ritiene che Amazon MGM Studios dia a Nolan carta bianca e un’ampia finestra teatrale simile al suo accordo di 120 giorni con la Universal ne valga la pena, in quanto garantirebbe un successo.

Cosa significa questo per il franchise di Bond

Nolan sta attualmente lavorando a Odyssey

Nolan che realizza un film di James Bond non sarebbe del tutto inaspettato. Nolan ha già dichiarato che sarebbe interessato a lavorare a un film di James Bond, dato che è un appassionato della serie. Spiegando cosa lo tratteneva, Nolan aveva già notato che avrebbe dovuto “lavorare con una serie di vincoli” per realizzare un film di Bond, e preferisce avere un maggiore controllo creativo. Sulla base dell’argomentazione di Belloni, è possibile che il cambio di produttore possa fornire maggiore libertà a Nolan se Amazon fosse più disposta dei Broccoli a cedere il controllo.

Un ostacolo che potrebbe intralciare Nolan e il prossimo Bond 26 è il suo programma. Il regista sta attualmente lavorando a un adattamento de L’Odissea, un progetto che vede la partecipazione di numerose star e che è un’impresa enorme. L’uscita del film è attualmente prevista per luglio 2026, il che sposterebbe ulteriormente in avanti l’inizio della produzione di Bond 26.