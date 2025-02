“Doppio talento!”: La foto della reunion di James Gunn e Zack Snyder nel 2025 convince i fan della DC di una collaborazione all’orizzonte

Il DC Universe potrebbe unire le menti creative del futuro e del passato, con una foto di Zack Snyder e James Gunn che accende il dibattito su una grande collaborazione. Man mano che l’uscita dei prossimi film DCU si avvicina, l’entusiasmo per il nuovo universo non fa che crescere. Che si tratti del film di James Gunn su Superman nel luglio 2025 o di Supergirl: Woman of Tomorrow un anno dopo, la DCU è finalmente arrivata. Dopo il successo del DCEU, il pubblico si è convinto che il passato possa incontrare il futuro dopo che un dibattito è stato causato da una riunione tra James Gunn e Zack Snyder.

Inizialmente, James Gunn aveva sollevato la questione sui social, con il nuovo capo della DC Studios che aveva pubblicato una sua foto insieme al suo amico e collaboratore di lunga data, Zack Snyder. Gunn ha elogiato il modo di fare cinema di Snyder e la sua capacità di raccontare storie, fondendo il futuro della DCU con il passato della DCEU in un modo che sicuramente entusiasmerà i fan della DC.

Always a pleasure catching up with my friend @ZackSnyder, consummate filmmaker (and a doubly consummate storyteller!) pic.twitter.com/kkl1qZtNup — James Gunn (@JamesGunn) February 20, 2025

@bonniegrrl ha condiviso l’entusiasmo per l’idea che James Gunn e Snyder collaborino a un futuro concept DCU. Considerati i legami passati, presenti e futuri di entrambi i registi con il mondo della DC Comics, questo è sicuramente un desiderio comune tra il pubblico.

Zack Snyder was apparently in DCU’s Creatives room with James Gunn pic.twitter.com/rv3V0K5mSS — Everything_DCU (@EverythingDCU_) February 20, 2025

Cosa significa la foto della reunion di James Gunn e Zack Snyder per la DCU

Per quanto riguarda il significato della foto di James Gunn e Zack Snyder per il futuro della DCU, è certamente di vasta portata. Naturalmente, una possibilità è che la foto non significhi nulla per quanto riguarda i vari film e spettacoli del Capitolo Uno della DCU: Gods and Monsters. Come spesso sottolineato dalle fazioni neutrali tra le tribù in guerra dei fan del DCEU di Snyder e dei sognatori del DCU di Gunn, i due registi sono amici da molto tempo. Che si tratti delle loro collaborazioni passate o semplicemente delle loro conversazioni sul futuro della DC che si è confermato che si sono tenute, la foto di Snyder e Gunn potrebbe semplicemente significare la loro amicizia.

Tuttavia, da un punto di vista molto più divertente e basato su congetture, la foto potrebbe avere grandi implicazioni. Come sottolineato dalle numerose reazioni di cui sopra, la collaborazione è certamente possibile, data la storia del duo, la volontà di Gunn di consentire a voci registiche distinte di lavorare sulla DCU e l’attitudine di Snyder per diversi progetti anticipati nel franchise. Resta da vedere se questo sarà confermato o meno, ma la foto condivisa da Gunn potrebbe significare che i giorni di Snyder alla DC non sono così contati come si pensava inizialmente.